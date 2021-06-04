TL mayısta tarihi dibe yaklaştı

Son yıllarda sert değer kaybı yaşayan TL’de mayıs ayında tarihi dip seviyelere çok yaklaşıldı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (2003=100), 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 düşüşle 60,55 endeks değerine geriledi ve Kasım 2020'de görülen 60,51'lik rekor dip seviyeye çok yaklaştı.

100 endeks değeriyle 2003 yılının baz alındığı TÜFE gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru da Mayıs 2021'de 50,78'e geriledi ve Kasım 2020'de kaydedilen 50,17'lik rekor dip seviyeye çok yaklaştı.

TÜFE gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru (2003=100) ise Mayıs 2021'de 67,24 ile rekor dip seviyeye düştü.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.

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