TMO, yabancı çiftçiye bonkör yerliye cimri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) iç piyasada ton başına 1.275 lira olarak belirlediği arpayı yurtdışından 1.950 liraya, yerli üreticiden 1.375 liraya aldığı mısırı ise yurtdışından 2.200 liraya ithal ettiğini belirterek, “TMO yabancı çiftçiye bonkör; yerliye ise cimri” dedi.

Niğde'de ziyaret ettiği köy ve kasabalarda tarım alanında yaşanan sorunların nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Gürer, “Yerli üreticiden 1.375 liraya mısır alan TMO, yurtdışından aynı ürünü 2.200 liraya ithal etti. Bunun bir izahı olmalı. TMO, yabancı üreticileri destekleyeceğine yerli üreticiyi desteklesin de bizim üreticimiz üretip para kazansın” diye konuştu.

YABANCILAR YÖN VERİYOR

Ülkemizde ekilen tarım alanlarının sürekli azaldığına da dikkat çeken Gürer, “Tarım arazileri 1950 yılında 25 milyon hektar, 1980 yılında da 28 milyon hektara çıkmıştı. Bugün tarım arazileri 23 milyon hektara geriledi ve toplamda 5 milyon hektar tarım alanımız azaldı” ifadelerini kullandı.

Gürer, “Yabancı uzmanlar tarım politikasına yön veriyor Örneğin ‘Türkiye'de tütün ekilmesin', diyor. 400 bin tütün üreticisi bitiriliyor. Tekel fabrikaları kapatılıyor, binlerce kişi işsiz kalıyor” dedi.