Türk Metal’den TİS açıklaması

Ford, Oyak ve Mercedes gibi firmalara bağlı sanayi kuruluşlarında çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren TİS sürecine ilişkin konuşan Türk Metal Başkanı Kavlak, işverene "Salgında herkes evindeyken biz ölümüne çalıştık. Şimdi sıra sizde. Borcunuz var" diye seslendi.

Sozcu.com.tr

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Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Ford, Oyak, Arçelik ve Tofaş gibi ülkenin en büyük işyerlerine bağlı 210 sanayi kuruluşunda çalışan 127 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

MESS ile yapacakları TİS sürecinin zorluğuna dikkat çeken Kavlak, “İhracattaki daralma, otomobil ve beyaz eşya satışlarındaki düşüş derken işimiz her geçen gün zorlaşıyor. Biliyorsunuz bir de başımızda çip sorunu var. Uzakdoğu'dan kaynaklanan bu sorun, işyerlerimizi zora sokuyor” dedi.

“O nedenle işimiz kolay değil. Zor hem de çok zor” diyen Kavlak, “Ancak şunu unutmayın: Türk Metal hep zoru başaran olmuştur” diye konuştu.

‘SALGINDA HERKES EVİNDEYKEN ÖLÜMÜNE ÇALIŞTIK’

Türk Metal, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için ilk 6 ay için ücretlerine toplam yüzde 29,57 zam talep etmişti.

İşverenlere “Evet, pandemide işler azaldı, ihracat daraldı, tedarik zincirinde sorunlar yaşandı. Farkındayız” şeklinde seslenen Kavlak, “Siz de şunu iyi bilin: Bu ülkede herkes evindeyken, karantinadayken, hastalıktan korkarken biz tezgâhımızın başındaydık. Ölümüne çalıştık. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde… Bize borcunuz var” diye konuştu.

“Bu borç çok yakında hak ettiğiniz biçimde tahsil edilecektir. Artık hesap zamanı yaklaşıyor” diyen Kavlak, şöyle devam etti:

“Alnımızın akıyla ürettiklerimizden payımızı almanın zamanı yaklaşıyor. Hiç merak etmeyin. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşlarımızı toprağa verip, tezgâhlarımıza geri dönerken, karlarına kar katanlar, toprağa verdiğimiz o canların anısına sizlere olan borcunu ödeyecektir.”

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