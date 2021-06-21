Varlık ve yükümlülük farkı 343,5 milyar dolar

2021 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artışla 249,9 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 9,1 oranında azalışla 593,5 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -413,1 milyar dolar iken 2021 Nisan sonunda -343,5 milyar dolar oldu.

UYP açığının azalmasında, TL’deki değer kaybı ve yabancı sıcak para çıkışları etkili oldu. TL’deki değer kaybı, yabancıların Türkiye’deki varlıklarının dolar cinsi değerlerini düşürdü.

REZERV VARLIKLAR AZALDI

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,7 oranında azalışla 88,0 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 15,5 oranında artışla 106,4 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 25,9 oranında artışla 52,8 milyar dolar oldu.

KUR ARTTI, DOLAR CİNSİ PİYASA DEĞERLERİ DÜŞTÜ

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,8 oranında azalışla 161,4 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında azalışla 110,0 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 24,6 oranında azalışla 22,0 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 13,0 oranında azalışla 7,5 milyar dolara geriledi.

Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,8 artışla 47,5 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında artarak 322,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artarak 33,9 milyar dolara, TL mevduatı yüzde 1,5 oranında artarak 16,0 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,8 oranında artarak 66,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku 97,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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