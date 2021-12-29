Vatandaş borca battı

Döviz kurundaki oynaklık, TL’deki değer kaybı, artan enflasyon, zaten yetmeyen cepteki gelire bir de borç yükü bindirdi. Vatandaşın borcu 1.4 trilyona çıktı.

Başak KAYA

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Geliri artmadığı için enflasyon altında ezilen vatandaşların banka ve finans kuruluşlarına olan borçları hızla büyüyor. Vatandaşın konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu, takiptekiler de dahil 10-17 Aralık tarihleri arasında 2.2 milyar lira daha artarak, 1 trilyon 4 milyar liraya çıktı.

BANKA VE FİNANS

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis grubunun hazırladığı ekonomi raporunda vatandaşların artan borcunun 24 milyar lirasının, son haftalarda hızla artan ve vadesinde ödenmediği için takibe düşen kredi ve kredi kartı borçlarından oluştuğu belirtildi. Ekonomi raporunda şu tespitlere yer verildi:

Vatandaşların bankalar ve finansman şirketlerine olan borcunun 800 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 204 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 3.5 milyar liralık artış yaşandı. Kredi kartı borçları ise 1.2 milyar lira azaldı.

İCRALAR ARTTI

Vatandaşın borçlarında yıl başından bu yana ise 98.7 milyar lirası tüketici kredilerinden, 53.1 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 151.8 milyar liralık artış yaşandı.

24 milyar lira düzeyindeki icraya verilen takipteki borçları ile 30.7 milyar lira olan bankaların düşük bedele varlık şirketlerine sattığı borçlarla vatandaşın borcu toplamda 1.4 trilyona çıkıyor.

Takibe düşen borçlar

■ Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları da 18,2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5,8 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 24 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine satması da bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor.

Varlık yönetim şirketlerine 30.7 milyar borç

■ Bankaların vatandaştan zamanında tahsil edemedikleri için takibe aldıkları ancak daha sonra da varlık yönetim şirketlerine sattıkları alacaklarından kaynaklanan borç da Eylül 2021 sonu itibariyle 30.7 milyar lira olarak açıklandı. Bankalar ve varlık yönetim şirketleri tarafından icra yoluyla vatandaştan tahsil etmeye çalıştıkları alacak miktarı 55 milyar lirayı geçiyor.