Vatandaşın bankalara borcu 951 milyar TL

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine toplam 951 milyar TL borcu olduğunu, bu borcun 4-11 Haziran tarihleri arasında 6.5 milyar lira arttığına dikkat çekti. Borcun 18.6 milyar liralık bölümünde zamanında ödenmediği için icra takibi bulunduğunu belirten Bulut, “Bu borcun 729 milyar lirası tüketici kredilerinden, 165 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Bulut, vatandaşların zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçların da 13 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5.4 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 18.6 milyar lira düzeyinde bulunduğunu kaydetti.

ÜLKENİN YARISI BORÇLU

CHP'li Bulut, bankalara tüketici kredisi borcu bulunan vatandaş sayısının ise son bir yılda 2 milyon 153 bin kişi daha artarak Nisan 2021 itibarıyla 34 milyon 538 bin kişiye çıktığını bildirdi. CHP'li Bulut, “Türkiye'de 34 milyon 158 bin kişinin bir veya birden fazla bankaya bireysel kredi borcu bulunuyor. 2 milyon 86 bin kişi de finansman şirketlerine borçlu” diye konuştu.

Borç, borçla kapatılıyor

34.5 milyon kişiye ait kredi ve kredi kartı borçlarının Türkiye'de yaşanan krizin en iyi göstergesi olduğunu dile getiren Burhanettin Bulut, bu verilerin aynı zamanda ekonomik krizin ne kadar derinden hissedildiğini de gösterdiğini ifade etti. Bulut, “Vatandaşın borcu gırtlağa dayandı. İktidar, halka büyüme masalları anlatıyor. Vatandaş, destekten yoksun esnaf, pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz içerisinde kredi, borç, faiz sarmalında borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Ülkenin yarısı borç harç içinde hayatını idame ediyor” dedi.