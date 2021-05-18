Vatandaşta para kalmadı, bütçe fazla verdi

Hükümet pandemide açlığa ve yoksulluğa sürüklenen vatandaşına devlet bütçesinden yeterli desteği vermeyince bütçe açık yerine fazla verdi. Hükümetin bütçesi nisan ayında 16 milyar 916 milyon lira açık vermesine rağmen Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk 4 aylık dönemi 5 milyar 862 milyon lira fazlayla kapattı. Oluşan bütçe fazlası, pandemide zora düşüp destek isteyen milyonlarca vatandaş için büyük umut oldu.

VERGİ ALDI, YATIRIM YAPMADI

Bütçenin fazla vermesinde Merkez Bankası ve kamu bankalarından gelen yaklaşık 42 milyar liralık kaynak transferinin yanı sıra vergi gelirlerindeki büyük artış ve kamu yatırımları ile bazı kamu harcamalarındaki kesintiler etkili oldu. Geçen yıl 4 ayda 19 milyar 773 milyon liralık yatırım yapan hükümet, bu yıl yatırıma ayırdığı kaynaktan sadece 18 milyar 350 milyon lira kullandı. Geçen yıl 4 ayda 225 milyar lira vergi toplanırken bu yılki vergi tahsilatı 331 milyarı aştı. Faiz, pay ve cezalardan gelen paralarda da 10 milyar liradan fazla artış gerçekleşti.

781 MİLYON TL GİZLİ HARCANDI

Pandemi için yaptığı sınırlı harcamaları İşsizlik Sigortası Fonundan aktarıp bütçeye dokunmayan hükümet, mali disiplini sağlamak için yatırımlardan bile keserken faize 67.5 milyar lira para ödedi. Geçen yılki faiz ödemesiyse 55.3 milyar liraydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın harcama yetkisinde olan gizli hizmet bütçesinden bu yılın ilk 4 ayında yapılan harcama ise 781 milyon 471 bin lirayı buldu.