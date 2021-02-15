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Vergi cennetleri yayınlanmazsa kara listeye alınacağız

“Vergi cenneti ülkelerin listesi yayınlanmazsa Türkiye kara listeye alınacak” diyen CHP’li Aykut Erdoğdu, iktidarı adım atmaya çağırdı.

Veli TOPRAK
Güncellenme: 03:31, 15/02/2021
Haberler Ekonomi
Vergi cennetleri yayınlanmazsa kara listeye alınacağız

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Avrupa Birliği'nin (AB) ekim ve şubat aylarında vergi cennetleri olarak ilan ettiği ülkelerin listesini güncellediğini kaydederek, Türkiye'nin otomatik olarak vergi verilerinin paylaşılmasını öngören uluslararası kurallara saygı göstermemekle suçlandığını bildirdi. Erdoğdu, AB'nin bu kararı almasına dayanak olan, OECD çatısı altında çalışan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FAFT) 2019'da yayınladığı raporda Türkiye'ye, “Rüşvet, yolsuzluk ve terörün finansmanı amacıyla alınan tavsiye kararlarına yeterince uymuyor ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmıyorsunuz” denildiğini kaydetti.

AB'nin, OECD ülkelerinde faaliyet gösteren Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'den “siyasi nüfuz sahibi kişilerin rüşvet ve yolsuzluğunun önlenmesi” tavsiyesini yasalaştırması için daha önce uyardığını hatırlatan Erdoğdu, “Eğer bu yasa çıkmaz ve vergi cenneti ülkelerin listesi yayınlanmazsa Türkiye kara listeye alınacak” dedi.

Erdoğdu, böyle bir durumda ülkede yapılan tüm işlemlerin hemen şüpheli işlem kabul edilerek soruşturmaya tabi olacağına da dikkat çekti.

“60 milyar dolar vergi alır”
CHP'li Aykut Erdoğdu, “Bu ülkenin bugün yurtdışında en mütevazı rakamla 300 milyar dolar parası var. Aslında devlet bunları biliyor. Çünkü bu transferlerin yapıldığı ülkelerle anlaşmaları var, istediği an tespit edebilir. Maliye Bakanı istese hemen 300 milyar doların en az 200 milyar dolarını tespit eder ve bundan 60 milyar dolar vergi alır. Bunun için vergi cenneti ülkelerinin listesini yayınlamaları gerekiyor” diye konuştu.
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Yayınlanma Tarihi:05:30,