Yenilenebilir enerjide hidrojenin rolü artıyor

Pek çok gelişmiş ülke anlaşma doğrultusunda fosil yakıt kullanımını azaltacak tedbirler almaya başladı. IEA Başkanı Fatih Birol, güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra, hidrojen enerjisinde de kapasitenin en az 100 kat artırılması gerektiğini ifade etti.

YATIRIMLAR KATLANACAK

Birol, 2050 yılı için hedeflenen sıfır emisyon konusunda temiz elektrik üretimine yatırımı yıllık 380 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara çıkarmak gerektiğini aktardı.

Su, hidrojen üretimi için en önemli enerji kaynağı. Ancak sudan elektroliz işlemiyle hidrojen elde edilmesi için büyük enerjiye ihtiyaç var. Gelişen son teknolojilerle birlikte güneş enerjisinden ucuz elde edilen elektrikle hidrojen üretimi hem temiz hem de ucuz oluyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) verilerine göre, 2050 yılında düşük karbonlu üretilen hidrojen, toplam enerji tüketiminden yüzde 8 pay alacak. Yine bu dönemde toplam elektrik üretiminin de yüzde 16'sını hidrojenin oluşturacağı hesaplandı.

ALTYAPI DEĞİŞMELİ

Uluslararası finans çevrelerinin yakından takip ettiği İngiltere merkezli Financial Times gazetesine makale yazan IEA Başkanı Birol, düşük karbonlu hidrojen üretimini bugünkü 450 bin tonluk seviyesinden 2030 yılında 40 milyon tonun üzerine çıkarmak gerektiğini belirtti. Bu hedeflere ulaşmak için elektrifikasyona geçişin de önemine değinen Birol, mevcut yüzde 3 olan elektrikli araç satış payının da 2030'da yüzde 50'ye çıkması gerektiğini ifade etti. Önümüzdeki 10 yılın 2050 hedefleri için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Birol, bu dönemde enerji altyapısının da tamamen değişmesi gerektiğini aktardı.

GÜNEŞLİ BÖLGELER ÜRETİM İÇİN ŞANSLI

Fosil yakıtlardan hidrojen üretiminin sürdürülebilir olmadığını açıklayan IRENA'ya göre, bu şekilde üretim hem çevreye zararlı hem de maliyeti yüksek. Düşük karbonlu hidrojen üretimi için en temiz ve ucuz kaynağı güneş oluşturuyor. IRENA'nın raporlarına göre, hidrojen üretiminde en avantajlı ülkeler Ortadoğu'da bulunuyor.

Dünyanın en sıcak bölgesi olarak belirtilen Ortadoğu'da, 2030-2050 yıllarında sıcaklığın 1-2 derece daha artacağı da göz önünde bulundurulduğunda, güneş enerjisinden elektrik üretiminin daha da artacağı ifade ediliyor.

Sürücüsüz uçan taksi geliyor

Elektrikli otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Pek çok şirket uçan otomobil modeli üzerinde çalışmalar yapıyor.

Bu şirketlerden birisi olan General Motors, Cadillac markasının otonom uçan otomobil modelini Consumer Electronics Show'da (CES) görücüye çıkardı. Söz konusu model otonom, yani insansız olarak hizmet verecek. İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, otomobil saatte maksimum 90 kilometre hıza ulaşabilecek. Uçan taksi olarak hizmet vermesi planlanan araç bir yolcu taşıyabiliyor. Ancak aracın ne zaman üretime başlayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

İki dev ortaklık için imzaya yakın

HyundaI ve Apple, sürücüsüz elektrikli otomobil konusunda ortaklık anlaşması imzalamaya çok yakın. İmzalanacak anlaşmayla birlikte 2024 yılında ABD'de üretimin başlaması planlanıyor. ABD'de yapılacak yeni fabrikada 2024 yılında 100 bin araç üretilecek. Tesisin tam kapasitesinin ise 400 bin araç olacağı belirtildi.

Geçen hafta Hyundai Apple ile bu konuya ilişkin öngörüşmeler yürütüldüğünü açıklamış, açıklamanın ardından şirket hisseleri yüzde 20 değer kazanmıştı. Reuters'ta geçen ay yayımlanan haberde Apple'ın sürücüsüz araç teknolojisinde mesafe kat ettiği ve 2024 yılında kendi geliştirdiği pillerle binek araç üretimine başlamayı düşündüğü bildirilmişti.