Yiğit Bulut: Olağanüstü adım atılmayacak, vatandaş döviz bozduruyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Naci Ağbal'ın gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşın dün 7 milyar dolardan fazla döviz sattığını ve bugün de döviz satışlarının devam ettiğini belirten Bulut, TCMB verilerinde görülmesine rağmen “rezervlerin eksiye düştüğü yalan” dedi.

Yiğit Bulut'un çeşitli televizyon kanallarında yayımlanan açıklamalarından diğer satırbaşları şu şekilde:

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖYLEYECEĞİ BİR ŞEYLER VARDIR”

“O sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. O konuda konuşmak sadece Cumhurbaşkanımıza ait. Yani Cumhurbaşkanımızın ekonomi vizyonu doğrultusunda mutlaka söyleyeceği bir şeyler vardır, onu bekleyeceğiz. Yarın zaten 2023 paradigmasını da açıklayacak. Yarın çok önemli bir gün. Bugün de ekonomik reformun özellikle tarihi detayları açıklanacak.

“ASLA OLAĞANÜSTÜ BİR TOPLANTI YAPILMAYACAK”

Programa gelmeden önce Merkez Bankamızın yeni başkanıyla konuştum. Açıklamasının detaylarının üzerinden bir kere daha kendisi bana bazı noktaları hatırlattı. Onların altını çizmem gerekiyor. Çok ciddi spekülasyon yapılıyor. Özellikle YouTube kanallarında, başka kanallarda Türkiye ile ilgili kara günler çiziliyor, kriz senaryoları çiziliyor, olağanüstü önlemler alınacağı iddia ediliyor. Ben bu cümleyi çok kullanmam ama burada altını çizerek bir kere daha söylüyorum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatıyla, Merkez Bankası Başkanı'ndan aldığım son bilgiler doğrultusunda; onların yapmış olduğu açıklamalarda ve bankalarla yapmış olduğu toplantılarda da söylemiş olduğu gibi, asla olağanüstü bir toplantı yapılmayacak.

“SÖYLENENLER YALAN”

Söylenenler yalandır. Profesör unvanını taşıyan biri ekranlara çıkmış; yok olağanüstü toplantı yapılacakmış, yok faiz 10 puan birden indirilecekmiş, yok şöyle… Bunların hepsi yalan. Olağanüstü herhangi bir adım atılmayacak. Serbest piyasa koşulları, serbest piyasa şartları ne gerektiriyorsa, son 20 yılda nasıl serbest piyasa ile ilgili adımlar atıldıysa dünyayla entegre, bankalarla entegre, vatandaşla entegre adımlar atılmaya devam edilecek.”

“VATANDAŞ DÜN 7.5 MİLYAR DOLAR SATTI”

Dün akşam itibariyle baktığımda, 5.1 milyar dolar, vatandaş dün dolar sattı piyasaya. Şirketler de 2.5 milyar dolar sattı dün itibariyle. Yani vatandaş 7 milyar dolardan fazla dün dolar sattı. O kadar, ‘kara pazartesi, kara Cuma, kara Salı' pazarladılar, söylediler, spekülasyon yaptılar ama vatandaş dün 7.5 milyar dolar sattı. ‘Özel şirketlerin 280 milyar dolar borcu var, kamunun şu kadar borcu var, bu kadar borcu var'… 180 milyar dolar acil özel şirket borç ödeyecekse, 2.5 milyar doları dün niye 7.93'ten sattı? 8'in üzerinde zaten inanılmaz satış geldi.

“İFTİRA ATMANIN BİLE BİR BİLGİSİ OLMASI LAZIM”

Diyorlar ki, ‘8.48'den, Pazar akşamı Endonezya'dan 1.5 milyar dolarlık bir talep geldi. 8.48'den kamu bankaları bunu sattı.' Bu iftirayı atarken bile aslında bizim nasıl iyi bir şey yapmış olabileceğimizi söylüyorlar. 8.48'den 1.5 milyar doları sattıysak, 7.70'ten de geri aldıysak ne kadar kâr etmişizdir acaba? Bunu düşünüyorlar mı? İftira atmanın bile bir bilgisi olması lazım, bir bilgi seviyesi olması lazım. Adam bunu kötülemek için söylüyor, aslında çok büyük bir kâr edildiğini söylüyor aynı zamanda, farkında değil.

“HİÇBİR ŞEKİLDE OLAĞANÜSTÜ BİR ADIM ATILMAYACAK”

Böyle bir spekülasyon zaten yok. Dolayısıyla benim herkese tavsiyem şu: Hiçbir şekilde olağanüstü bir adım atılmayacak. Olağanüstü bir toplantı, olağanüstü bir karar, bazılarının ekranlarda iddia ettiği gibi, maalesef akademik unvan da taşıyorlar önlerinde, Türkiye'nin bankalarla ilgili düzenlemeler yapması, sermaye kontrolü getirmesi, sermayelere sınırlama getirilmesi, o, bu, çıkış, giriş… Bunların hepsi külliyen yalandır, külliyen spekülasyondur. Bunların hiçbiri bugüne kadar yapılmadı, bundan sonra da asla yapılmayacak.

“VATANDAŞIN PİYASAYA GÜVENİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUM”

Vatandaş şu an itibariyle de inanılmaz şekilde 7.80'in üzerinde döviz satıyor. Yani 7.80'e geldiği zaman biraz önce ciddi bir satış dalgası geldi. Şu anda 7.77'yi görüyorum ben, 7.70'lere kadar da zaten gerilemişti, vatandaş tam tersi bunu döviz almak için değil, döviz satmak için değerlendiriyor şu anda. Tam bir piyasada ben vatandaşın güveni olduğunu görüyorum.

“SPEKÜLATİF BİR SALDIRI VAR”

Borsayla ilgili de ciddi bir şu anda Türkiye'ye karşı atak var. Ama bütün gelişmekte olan piyasalarda ciddi bir atak var şu anda. Gelişmekte olan piyasalarda sıkıntı var. Borsa da bir miktar satış var. 1'e 3 yukarı prim yapmış bir borsanın da bir miktar realize olması gayet doğaldır. Şunu söylemek istiyorum: Ne oldu Türkiye'de şirketler mi battı Pazar akşamı itibariyle? Pazartesi sabahı itibariyle Türkiye'deki şirketlerin değeri mi düştü? Türkiye'nin mesela birçok teknoloji şirketi var, Pazartesi sabahı itibariyle teknolojilerini mi kaybettiler? Hayır ama spekülatif bir saldırı var. Ciddi anlamda piyasa değerlerinde aşağı doğru bir hareket var. Bu da geçicidir. Bu dalgalanma da mutlaka oturacaktır. Bilgi olmadan yapılan kötü niyetli yorumlara, kara cahil haberlere lütfen kimse inanmasın.

Bulut’un açıklamasından diğer satır başları şöyle:

* Türkiye’de ödemeler dengesi problemi yok, döviz problemi yok.

* Ekonomide (döviz girişi) sıcak para değil yatırım bazlı yatırım (olacak); başta Çin olmak üzere birçok şirket sırada bekliyor.

* Faizi ekonomi gerçeklerinden kopmadan düşürmeyi tabii ki istiyoruz.

* PPK toplantısı tarihinde yapılacak, ekonominin gerçeklerine göre karar alınacak.

* Türkiye’yi yüksek faize bırakıp yabancıların kaynak aktarımını seyrederseniz o zaman sizi el üstünde tutarlar, bu ülkeye ihanettir.

* Serbest piyasaya inanıyoruz; TCMB Başkanı’nın açıklaması dikkatli okunmalı, TCMB faiz politikamız değil hareket tarzımız değişmeyecek diyor.

* Ekonomik şartlardan ve piyasa koşullarından kopmadan, olağanüstü radikal adım atılmadan, dünya kurallarına aykırı olmadan serbest piyasaya bağlı kalınmalı, indirim ve ortam ilişkisi önemli.

* TCMB Başkanı’nın görevden alınması Cumhurbaşkanı’nın takdiridir; niye yetkiyi aldın deme mantığı bence doğru değil.

* Faiz enflasyonun sebebidir aynı zamanda.

* Türkiye’nin borçlanma sorunu olmaz, yeni dünya düzeni ortaya çıkıyor; Cumhurbaşkanı “TL bazında borçlanacağız” dedi, bu çok ciddi bir söylem.

* Türkiye’nin bankalarla ilgili düzenlemesi sermaye kontrolü vb külliyen yalandır.

* Bu ülke bu başarıyı geçmişte sıcak paraya kapıları açmayarak sağladı, yine bunu yapabiliriz.

* Ekonominin gerçeklerinden kopmadan sinyallere uyarak faizi gerekli şartlarda düşürmek için her türlü çalışmayı yaparız.

* Düşük faiz hedefimiz, doğrudur; ekonomi büyümesi için düşük faize ihtiyacı var.

* Faizin ve enflasyonunun özellikle de enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğü bir çerçeve esas alınmalı; ekonominin gerçekleri ile bu yapılacak, radikal adımlarla değil.

* Rezervlerin eksi olduğu, Türkiye’nin olağanüstü toplantı yapıp faizleri indireceği kadar yalandır. (SOZCU.COM.TR-REUTERS)

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