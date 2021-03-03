Yoksullar ligine doğru ilerliyoruz

Türkiye, 2020 yılı için açıklanan 8.599 dolarlık kişi başına milli geliriyle, Bulgaristan, Romanya, Nauru, Kazakistan, Uruguay, Polonya gibi onlarca ülkenin gerisinde yer aldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Türkiye, 25 bin dolara çıkacağı vadedildiği halde 2019 yılına göre 528 dolar azalan kişi başına milli geliriyle 192 ülke arasında 74'üncü sıraya düştü.

44 MİLYAR DOLAR ERİDİ

CHP Parti Sözcüsü ve Hazine eski Müsteşarı Faik Öztrak, geçen yıl milli gelirimizin 44 milyar dolar azaldığını belirterek, başkanlık sistemine geçilen 2013 yılından bu yana erimenin 241 milyar dolara ulaştığını söyledi. 2013 yılında 958 milyar dolar olan milli gelirimizin geçen yıl 717 milyar dolara düştüğünü vurgulayan Öztrak, şunları söyledi:

“Erdoğan'ın ‘Şahsım' rejimini inşa sürecini başlattığı 2013'te 12 bin 480 dolar olan kişi başına gelir, 2020'de 8 bin 599 dolara düştü. Her bir yurttaşımızın cebinden 7 yılda 3 bin 983 dolar alındı. Milli gelirimiz 2008'in gerisine, kişi başına gelirimiz de 2007'nin gerisine düştü. Ülke olarak 12-13 yılı birden kaybettik. Bugüne geldiğimizde Türkiye maalesef 3 yıl önceye göre hem daha borçlu hem de artık elinde yeterli cephane de kalmamış durumda. Böylesine adaletsiz ve kredilerle şişirilen sürdürülemez bir büyümenin bu millete hiçbir faydası yoktur. Ekonomiyi kur ve faiz kıskacına sokan politikalar, döner dolaşır milleti yeniden cebinden vurur.”