Zararını talep etmesin diye esnafa muvafakatname gönderdiler

Çanakkale Ayvacık Assos Antik Liman bölgesinin, yapılacak kaya ıslah çalışmasında kaymakamlığın, işletme sahiplerine oluşabilecek zararlardan ötürü bedel talep etmemeleri için muvafakatname göndermesi tepki çekti.

Ayvacık ilçesi Behramkale Köyü'nde Assos Antik Liman bölgesinin, yapılacak kaya ıslahı çalışmaları kapsamında yaklaşık 500 gün kapalı kalmasını Meclis gündemine taşıyan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Assos’ta mülk sahiplerine muvafakatname imzalatılmak istenmiş ve çalışmada oluşabilecek zararlardan ötürü bedel talep etmeyeceklerini kabul etmeleri istenmiştir” diye konuştu.

“KAYMAKAM HALKA ‘MÜLKİYET HAKKINDAN VAZGEÇ’ DİYOR”

Ayvacık Kaymakamlığı'nın halka muvafakatname imzalatmaya çalışmasını ağır bir dille eleştiren Ceylan, gönderilen muvafakatnamede “Kaya ıslahı yapılması işinin yapılacağı bölgedeki gayrimenkulümün üzerinde herhangi bir kamulaştırma bedeli ile zarar bedeli talebinde bulunmayacağım” şeklinde ifadelerin bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Kaymakam halka ‘Mülkiyet hakkından vazgeç!' diyor. Hangi yetkiyle, hangi yasaya dayanarak? Bu kabul edilemez” dedi.

“ESNAF 500 GÜN NE YAPACAK?”

Behramkale Assos Antik Kenti bölgesinde yapılacak kaya ıslahı çalışmalarının 500 gün süreceğinin öngörüldüğüne de dikkat çeken Ceylan, şöyle konuştu:

“Bölge esnafının desteklenmesi gerekmekte. Turizme bağlı olarak faaliyet gösteren bölge esnafı Covid-19 küresel salgınının başladığı ilk dönemden bugüne düzenli faaliyet gösteremedi. Bölgede büyük bir ekonomik yıkım yaşayan işletmeler, bu çalışmalar süresince de daha büyük bir ekonomik yoksunluğa katlanmak zorunda kalacaklar. Bu süreçte ekonomik olarak büyük zarara uğrayacak bölgedeki işletmelerin ve esnafımızın faizsiz kredilerle, nakdî hibe destekleriyle desteklenmeleri; prim ödemelerinin kamu tarafından yapılması ve çalışma süresince vergi kolaylığı sağlanması çok önemlidir.”

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