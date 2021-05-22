AKP’li belediye satmaya doyamadı

AKP'li Eyüpsultan Belediyesi, daha öne İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis ettiği tescilli eski belediye binasını vadesi geçmiş vergi borçlarına karşılık geçtiğimiz nisan ayında Hazine’ye devretti. AKP'li belediyenin 14 milyon 938 bin liralık vergi borcu silindi. Arazinin ve belediye binasının değeri, belediyenin borcundan yüksek olduğu için maliye hazinesine ait araziler ile takas yoluna gidildi. Belediye Hazine’ye devrettiği tescilli bina karşılığında Kemerburgaz ve Ağaçlı'da hazineye ait 5 adet parseli devraldı. Arazilerin tapusu 27 Nisan'da belediye mülkiyetine geçti.

OYÇOKLUĞU İLE SATIŞ YETKİSİ VERİLDİ

Söz konusu araziler, Eyüpsultan Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarında “satış yetkisi” için jet hızı ile gündeme alındı. Yaklaşık 18 bin metrekarelik arazinin 9 bin metrekaresi imar planlarında “tarım arazisi” olarak işaretli durumda. 5 parselin satışı için belediye başkanına meclis oturumunda oyçokluğu ile yetki verildi. Oylama sırasında tartışma yaşandı.

“2 YILDIR ARSA SATMAYA DOYAMADINIZ”

Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ali Haydar İşkar, nisan ayındaki oturumda borçlara karşılık tescilli belediye binasının takasına karşı çıktıklarını hatırlatarak “ Hızlıca alındı ve satışa çıkarılıyor. Bu acelenin nedenini öğrenmek istiyoruz. Plansız bütçe yönetimi dolayısıyla kamuya borçlu durumda belediye. Bu arsaları satıp borçlarını kapatmak istiyor. İnşallah adrese teslim satışlar olmaz. Eyüpsultan'ın en önemli kaynakları bu arsalar. Rayiç değerleri, yeni planlarla yeni fonksiyonlar eklendiğinde daha değerlenecek. 2 yıldır arsa satmaya doyamadı belediye” dedi.

“BORÇ YİĞİDİN KAMÇISI”

AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz eleştirileri şöyle yanıtladı:

“Eyüp'ün öz kaynaklarını başka yere kullanmıyoruz yine Eyüp'e kullanıyoruz. Satılan yerler arasında evet tarım arazileri de var. Satarken ‘bina yapılacak, başka bir fonksiyon gelecek' demiyoruz. Sadece belediye başkanımıza satış yetkisi veriyoruz. Belediyenin borcu var, inkar etmiyoruz. Borç yiğidin kamçısıdır. Hizmetin olduğu yerde borçlanma olacaktır. Kamu İhale Kanunu belli, hangi şekilde satılacağı belli. Şeffaf şekilde ihaleye talip olan herkes teklifini versin. Adrese teslim diye bir şey yok. En az yer satan belediyelerden biridir Eyüpsultan.”

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesi'ne ait olan Cezrikasım Mahallesi'ndeki eskiden belediye binası olarak kullanılan tescilli yapıyı ve bitişiğindeki parseli müze olarak düzenlenmek üzere belediyenin vergi borcuna karşılık kendilerine tahsis edilmesini talep etmişti. Nisan ayında ilçe meclis gündemine gelen talebe ilişkin rapora göre 3 bin 780 metrekarelik alan üzerinde bulunan eski belediye binasının bulunduğu parsele 77 milyon 863 bin TL, yanındaki parsele de 14 milyon TL olmak üzere toplam 91 milyon 908 bin 718 lira değer biçildi. Belediyenin 14 milyon 938 bin liralık vergi borcu silinirken aradaki fark nedeniyle 5 hazine arazisi belediye ile takas edildi.