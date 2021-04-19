Deprem riski altındaki Küçükçekmece’ye yeni kentsel dönüşüm planı

İstanbul Küçükçekmece'de 2013 yılında “riskli alan” ilan edilen 3. derece arkeolojik sit alanında kalan Fatih Mahallesi'nin mahkeme tarafından 2016'da iptal edilen imar planları yeniden hazırlandı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Plan, riskli alan ilan edilen 8 hektarlık alanın Fatih Mahallesi, kent meydanı sınırları içinde yer alan yaklaşık 5.9 hektarlık, 3. derece arkeolojik sit alanını kapsıyor.

DEPREM RİSKİ YÜKSEK

Plan açıklama raporunda mahalle; “Küçükçekmece'de deprem riskinin en yüksek ve yaşam kalitesinin düşük olduğu alan” şeklinde tanımlandı. İstanbul'un en eski mahallelerinden biri olan Fatih Mahallesi'nin zamanla bir çöküntü alanı haline geldiği, çevreye ve barındırdığı nüfusa zaman içinde riskler yaratmaya başladığı vurgulandı.

İNŞAAT ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

İptal edilen planda emsal 2.25 belirlenerek toplam 68 bin 840 metrekare inşaat alanı öngörülmüştü. Yeni hazırlanan planda toplam inşaat alanı 2.20 emsal ile 47 bin 154 metrekare olarak belirlendi. Plan açıklama raporunda tarihi doku göz önüne alınarak yapılaşma oranının düşürüldüğü ifade edildi. Kat yüksekliği de kademe kademe değişiklik gösterirken en yüksek zemin+6 kat oldu. Yeni planda maksimum konut inşaat alanı 16 bin 504 metrekare, burada yaşayacak nüfus da 660 kişi olarak hesaplandı.

AHŞAP HAN OTEL OLACAK

Yeni hazırlanan kentsel dönüşüm planı ile alana ticaret-konut, turizm, sağlık tesisi, resmi kurum alanı, cami, meydan, yol ve park fonksiyonları verildi. Alanın yüzde 38,69'u “ticaret-konut” alanı olarak ayrıldı. Kentsel dönüşüm alanında park için yüzde 24.73, yol için yüzde 21.08, meydan için yüzde 10.96 oranında alan ayrıldı. Turizm fonksiyonu ise Osmanlı dönemine ait eski Ahşap Han yapısı için tanımlandı.

ARKEOLOJİK PARK YAPILACAK

Eskiden kazı alanı olan ancak günümüzde otopark olarak kullanılan eski mezarlık kalıntısının bulunduğu parsel yeni plana göre yapılacak bilimsel kazıdan sonra arkeolojik park olarak düzenlenecek. Resmi kurum alanında kalan tescilli karakol binası mevcut işlevini koruyacak.

TESCİLLİ ÇEŞMELER VE ANIT AĞAÇ BULUNUYOR

Planlama alanında tescilli, Çınaraltı Çeşmesi, Hamidiye Çeşmesi ve Kervansaray Çeşmesi ve bir trafo bulunuyor. Sit alanında; Bizans dönemine ait mezar kalıntısı, geç antik dönem yapı kalıntısı, Osmanlı dönemine ait karakol, Ahşap Han ve Fatih Camii ile meydanda da anıt ağaç özelliğine sahip bir çınar ağacı mevcut.

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