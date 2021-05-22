Devletin milyonlarca lirası çöp oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sille Mahallesi’ndeki dağlık alanda 201 bin metrekarelik hazine arazisine TOKİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi personeli için üniversite işbirliğiyle 450 konut, cami, ticaret merkezi, 24 derslikli ilköğretim okulu ile altyapı ve çevre düzenlemesinden oluşan bir proje hazırlanmıştı.

2016 yılında yaklaşık 75 milyona ihale edilen projenin yapımına başlanmış ve üniversitedeki akademisyenlerin satışına sunulmaya başlanmıştı. 2 yıl içerisinde kaba inşaatı büyük ölçüde bitirilen ve şu ana kadar yaklaşık 11 milyon lira harcanan proje için bölgede madencilik faaliyetini sürdüren Baylar Harfiyat Nak. İnş. isimli taş ocağı firması konut alanın bir kısmının kendi ruhsatına tahsis edilen alan içinde kaldığını ve yapılacak konut projesi nedeniyle madencilik faaliyetlerini yürütemeyeceği gerekçesiyle, projenin iptali için Konya 1’inci İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Dava sırasında yapılan bilirkişi incelemesinde madencilik faaliyeti yapan firmaya ait hazine arazisi ile konut projesinin bir kısmının çakıştığı saptandı. Bilirkişi incelemesinde taş ocağının 2005 yılında faaliyete başladığı, ruhsat süresinin 2015 yılında sahanın bir kısmının 2025, bir kısmının da 2038’e kadar uzatıldığını saptandı.

Konut projesi yapılan 201 bin metrekarelik hazine arazisinin, 2004 yılında AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Gecekondu Önleme Bölgesi’ kapsamında alınıp, imar değişikliği yapıldığı, 2013 yılında da TOKİ’ye bedelsiz tahsis edildiği de belirledi.

Bilirkişi raporunda maden işleme amaçlı kullanımın ‘kamu yararı’ olduğu; ancak toplumsal/yönetsel bakımdan planlı saha olarak iskâna açılması ve yerleşim yeri olarak kullanımında ‘üstün kamu yararı’ olduğu belirtildi.

DANIŞTAY PROJENİN İPTALİNİ ONADI

Bilirkişi incelemesinin ardından Bölge İdare Mahkemesi heyeti, konut projesinin iptaline karar verdi. Davalı Maliye Bakanlığı, Valillik ve TOKİ karara itiraz etti. Konya 2’inci İdare Dava Dairesi’de kurumların ‘istinaf başvurularının’ reddine karar verdi. Karar, temyiz için Danıştay’a taşındı. Danıştay 8. Daire Başkanlığı toplu konut projesinin iptalini onadı.

AKADEMİSYENLERİN PARASI İADE EDİLDİ

Projenin davalık olmasının ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi de konut için para ödeyen akademisyenlerin paralarının geri iade edileceğini belirtti. Üniversite yönetimi o dönemde konuyla ilgili yayımladığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Konya Valiliği işbirliğiyle yürütülen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Toplu Konut Projesine başvuru yapan başvuru sahiplerinin daha fazla mağdur olmaması adına proje iptal edilerek, İdaremiz yatırım programından çıkartılmıştır. Proje kapsamında, başvuru bedellerini yatırmış olan başvuru sahiplerine yatırmış oldukları tutarlar iade edilecektir”