İstanbul’un boyu uzayacak: Avrupa’nın en yüksek binası inşa ediliyor

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yapımına başlanan Merkez Bankası binası; tamamlandığında Avrupa'nın en yüksek binası olacak.

15 bin 960 metrekarelik Merkez Bankası arsasının imar planında Türkiye’de eşi benzerine rastlanmayan bir inşaat hakkı tanınmıştı. 2019 yılı sonunda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin idaresini eline aldığı İstanbul Finans Merkezi’nde yer alacak olan Merkez Bankası binasının mimarı değişirken, projenin tasarımı da baştan aşağı yenilenmişti.

SARAY'IN MİMARI TASARLADI

2015 yılında Merkez Bankası tarafından düzenlenen tasarım yarışmasını kazanan Almanya merkezli mimarlık firması HPP’nin hazırladığı mimari proje geçtiğimiz yılın başında iptal edilmişti. Ardından, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris’teki Yazlık Saray’ın mimari olan Şefik Birkiye’nin şirketi VizzionArchitects ile el sıkışıldı.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, “davet usulü” ihale yoluyla Birkiye’ye verilen proje hayata geçirildikten sonra Merkez Bankası binası anten kuleleriyle birlikte 360 metre, 310 metre yükseliğindeki iskelet yapısıyla tamamlandığında Avrupa'nın en yüksek binası olacak.

İHALEYE ZIRH GELDİ

12 Şubat 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası’nın yapacağı bazı mal, hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştı. Getirilen düzenleme ile Merkez Bankası’nın kendi belirleyip davet ettiği firmalarla pazarlık usulü ihale yapması sağlanmıştı.

LİMAK ALDI, MALİYET AÇIKLANMADI

2017 yılında TOKİ’nin 3 kez “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” yöntemiyle ihaleye çıktığı bina için Mayıs 2020'de Merkez Bankası “anahtar teslim” yöntemiyle “sır” bir ihale gerçekleştirdi.

ihale ilanı yapılmaksızın davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihalede en düşük yapım bedeli Limak’tan geldi.

Merkez Bankası yetkilileri, SÖZCÜ’nün ihaleye katılan firmalar ve verilen teklifler hakkındaki sorularını yanıtsız bırakırken yer tesliminin yapılmasıyla projede inşaat başladı.

Merkez Bankası’nın kasasından yaptırılacak binanın ne zaman tamamlanacağı da bilinmiyor. İstanbul Finans Merkezi projesinin tam ortasında yer alan 3328 ada 10 numaralı parselde bulunan 15 bin 960 metrekarelik Merkez Bankası binasının arazisinde inşaat çalışmaları sürüyor.

ERDOĞAN YÜKSEK YAPILARA KARŞI ÇIKIYORDU

Şehircilik ile ilgili organizasyonlarda yaptığı konuşmalarda yatay mimari vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” demişti.

İşte Erdoğan’ın tespit ve uyarıları:

3 ŞUBAT 2019: İnsanoğlu topraktan uzak olmamalı. Toprağa yakın olmalı. Öyle 50 kat, 60 kat, 70 kat bir mimari, aslında bizim medeniyet ruhumuza da uygun bir mimari değildir. Dikey mimari insan ilişkilerini de ortadan kaldırıyor.

8 KASIM 2018: Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. AK Parti’nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu, bunu göstermemiz lazım.

7 KASIM 2017: Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton. Orada ruh yok, huzur yok. Bu huzuru yeniden bulmak için biz yöneticiler başta olmak üzere tüm belediyelere çok ciddi işler düşüyor.

21 EKİM 2017: 40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük. İstanbul gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum.

1 TEMMUZ 2016: İstanbul’a çok yanlışlar yaptık. Onu da söyleyeyim. Ucube inşaatlar yaptık. Bu ucube inşaatlarla maalesef İstanbul’umuzun o güzelliğine bizler yanlışlık yaptık.