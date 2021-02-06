“Kanal İstanbul ile gurur duyuyorum” diyen profesör bilirkişilikten çekildi

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kanal İstanbul projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED olumlu” kararının iptali için dava açmıştı. Mahkeme, uyuşmazlığın teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermişti. TMMOB, atanan bilirkişi isimlerinin bir kısmına tarafsız ve objektif olmayacakları gerekçesiyle itiraz etmişti. İtiraz süreci devam ederken heyette yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir akademisyen “baskı ve tehdit” gördüğünü söyleyerek geçtiğimiz günlerde bilirkişilikten çekilmişti. Heyete atanan Prof. Dr. Abdullah Karaman'ın da farklı bir gerekçe ile bilirkişilikten çekilmek istediği ortaya çıktı.

MAHKEMEDEN ÇEKİLME TALEBİNDE BULUNDU

Karaman, İstanbul 10. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na 18 Ocak 2021 tarihinde başvurarak daha önce Kanal İstanbul ile ilgili görüşlerini açıklamış olması nedeniyle bilirkişilikten çekilme talebinde bulundu. Karaman dilekçesinde, “Mahkemenizce re'sen bilirkişi olarak atanmış bulunmaktayım. İBB Kanal İstanbul Araştırma Komisyonu tarafından düzenlenen 03.02.2020 tarihli toplantıya Kanal İstanbul hakkında bilgi paylaşımı ve görüşlerimi bildirmek üzere çağrılmış bulunmaktayım. Dava konusunun bilgi ve görüşlerimi daha önce açıklamış olduğum Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olması nedeniyle HMK 270. Maddesi gereği bilirkişilikten çekilme zaruretim hasıl olmuştur. Bilirkişilikten çekilme talebimin kabulü ve gereğini yapılmasını arz ve talep ederim” dedi.

“GURUR DUYUYORUM”

Kanal İstanbul, İBB Meclisi'nde de uzun süre tartışılmış ve bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmişti. Bütün siyasi partilerin üyelerinden oluşan araştırma komisyonu raporunu 2020 yılının mart ayında tamamlayarak meclise sunmuştu. CHP-İYİ Parti grubu rapora muhalefet şerhi düşerek kendi raporunu hazırlamıştı. Çoğunluktaki AKP-MHP grubunun meclis üyeleri tarafından hazırlanan Kanal İstanbul raporunda bilirkişi heyetinden çekilen TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Karaman'ın da uzman olarak görüşü yer almıştı. Karaman'ın rapora giren görüşleri şöyleydi:

“Avrupa'ya gidenleriniz görmüştür; devasa yatırımlarla gurur duyarlar, bu konuda mağrurdurlar. Biz de millet olarak gelişeceksek bunu ancak büyük düşünerek gerçekleştirebiliriz. Evet bugün büyük düşünme sırası bizde. Buna hakkımız var çünkü muazzam bir insan kaynağımız ve bir o kadar da altyapımız bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde gördüğünüz o ihtişamlı projelerin arkasında emsalsiz başarısızlıklar, acı ve gözyaşı vardır. Kanal İstanbul onların yanında çok masumdur ve bu masumiyeti nedeni ile proje ile gurur duyuyorum. Proje tamamlandığında bir dünya şaheseri olmayacak ancak Türk mühendislerinin büyük bir şaheseri olacağına eminim. Allah bu projenin ülkemize hayırlı olmasını nasip etsin, mühendislerimizin başarılarını daim etsin.”