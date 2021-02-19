Plazalarda boşluk yüzde 29 arttı

Colliers International Türkiye’nin raporuna göre, İstanbul genelindeki A sınıfı ofislerdeki ortalama boşluk oranı, 2020 yılının ilk yarısına göre yüzde 29.45 arttı. Ofis piyasasında yeni kiralamalarda veya sözleşme yenilemelerinde esnek çalışma düzenine göre karar alınması, ofis alanının azaltılması ve yeni kiralama talebinin sınırlı oluşu bu durumda etkili oldu.

2020 yılının ikinci yarısında, ilk yarıya göre İstanbul genelinde kira rakamları yüzde 5.3 oranda artarak, A Sınıfı ofis binalarının ortalama kirası 107 TL/m²/ay olarak gerçekleşti.

Yeni kiralama işlemlerinin yüzde 68'i Kozyatağı/Ataşehir, yüzde 13'ü MIA, yüzde 10'u ise Kağıthane/Cendere bölgesinde gerçekleşti.

Raporda ofis piyasasıyla ilgili “Vaka sayılarındaki düşüş ve aşı uygulamalarındaki artışın, ofislere dönüşe kısa vadede yansımayacak. Pek çok firma esnek çalışmayı kalıcılaştırırken, özellikle genel merkezler küçülüp uydu ofislere dönüşecek” değerlendirilmesi yapıldı.

KONUT PİYASASI

Colliers International Türkiye, konut piyasasında ise Covid-19 salgını devam ederken, ofis pazar araştırmasında belirtilen esnek ve evden çalışma modellerine geçiş, çalışanların konut seçiminde tercihlerinin farklılaşmasına sebep olduğunu belirtti.

Raporda konut piyasasıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Bu dönemde şehir merkezine uzak, bahçe ve yeşil alan gibi sosyal olanakları olan konut alanlarına talebin devam ettiği gözleniyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ipotekli konut satışlarında 2013 yılından beri görülmemiş oranda bir artış gözlendi. Satışların bu 3 ay gibi kısa sürede bu kadar artması İstanbul'da ve ülke genelinde konut satın almak isteyen ve düşük kredi faizini bekleyen önemli bir kesim olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde konut satışlarındaki yavaşlamanın yüksek faizlerin de etkisiyle devam etmesi bekleniyor. Ancak, faizlerin tekrar düşmesi durumunda konut piyasasının tekrar hareketlenmesi ve satışların tekrar artması da olasılık dahilinde.”

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Covid-19 sebebiyle alışveriş merkezlerindeki ziyaret sayısı ve cirodaki yüzde 60'lara varan düşüşün, aşılama işlemlerinin yaygınlaşması ve kısıtlamaların azalmasıyla yıl sonuna doğru pandemi öncesindeki dönemlere yaklaşmasını bekleniyor.

Covid-19 sonrasında da e-ticaret/s-ticaret hacmindeki artışın hızını azaltsa da devam etmesini bekleniyor ancak, orta vadede AVM‘erin sosyalleşme ihtiyacını gidermesi ve geleneksel türde alışverişe verilen önemin devam etmesi, fiziksel mağazaların cazibesini bir süre daha koruyacak.

Rapora göre, bin kişi başına düşen toplam kiralanabilir alan, 2020 yılının ikinci yarısı itibariyle Türkiye geneli için ortalama 162m² düzeyine ulaşırken, kiralanabilir alan sıralamasında ilk 10'a giren iller arasında nüfusu 500.000'in altında olan Bolu ve Edirne dikkat çekiyor. İstanbul'daki AVM'lerde getiri oranı, mevcut kontrat kiraları göz önüne alındığında pandeminin etkisi le artan belirsizlik dolayısıyla % 9 civarına seyrediyor.