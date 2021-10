150 dolara sahte PCR testi yapan şüphelilere 50 yıla kadar hapis talebi

İstanbul’da yabancı uyruklulara yurt dışına çıkmaları öncesinde 150 dolar karşılığında sahte PCR sonucu verdikleri öne sürülen 3’ü tutuklu 15 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 şüphelinin 50 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul'da yurt dışına çıkacak olan yabancı uyruklulara 150 dolar karşılığında, sahte PCR sonucu verdikleri iddiasıyla 3'ü tutuklu 15 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sağlık Bakanlığı ‘suçtan zarar gören', Hatice Korkmaz ile Hakan Kaya ‘mağdur', 15 kişi ise ‘şüpheli' olarak yer aldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği'ne 24 Şubat'ta isimsiz bir ihbar geldiğinin anlatıldığı iddianamede ihbarcının, Fatih'te Suriye uyruklu Saleh Shbeb'in sahte corona virüs raporu düzenlediği, düzenlediği raporları havayolu ile yurt dışına gidecek olan yabancı uyruklu şahıslara 150 dolar karşılığında sattığı ve aynı adreste Gürcistan uyruklu bir şahsın da aynı işi yaptığını söylediği kaydedildi.

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adreste arama yapıldığının anlatıldığı iddianamede, Suriye uyruklu şüpheli Mohamad Baderuldın Tawoz'un bulunduğu evde yapılan aramada, çok sayıda test kiti ve tıbbi malzeme ele geçirildiği aktarıldı.

SEYAHAT ACENTELERİNDE DE İNCELEME YAPILDI

Şüpheli Tawoz'un birlikte çalıştığı seyahat acentelerinin isimlerini verdiğini belirtildiği ifadede, o iş yerlerinde de incelemelerde bulunulduğu belirtildi.

“SOSYAL MEDYADA TANINAN BİRİYİM”

Suç örgütünün kurucusu olduğu ve ifadesinde kaçamaklı anlatımlarla savunma yaptığı iddia edilen Nugzar Merkuladze'nin iddianame yer alan ifadesinde, şunları söyledi:

“Muhabirlik yaptığım ve sosyal medyada tanınan biri olduğum için Gürcistan'dan kendilerine yardımcı olmam için beni sürekli arıyorlardı. Kendilerine eğer Türkiye'ye gelmek isterlerse PCR testi yaptırmaları gerektiğini ve bu testi de Gürcistan'da bir hastane ismi vererek kendilerini oraya yönlendirdim.

Fakat benimle irtibata geçen kişilerden sadece 3 kişi test yaptırmadan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Belirli bir süre sonra bu 3 şahsın belge aldığı şahsı buldum ve kendisi ile irtibata geçince, kendisi Gürcistan'da hastaneye giderek orada test yaptırmadan belge alabiliyormuş fakat bu olaylar Gürcistan'da meydana gelmekteydi.

Bu şahısla anlaştıktan sonra ben de bu iş için Gürcistan'da bulunan bir şahıs ile konuştum ve bana PCR testi yapmak için bir site kurdu. Bu site kurulduktan sonra yaklaşık 60-65 kişi ile görüştüm ve Gürcistan'da bu şahıslara bu sistem üzerinden belge verildi. Bu kişilerden sonra internet sitesi kapandı.

Kapandıktan sonra Suriye uyruklu Mohamad Baderuldın Tawoz isimli şahıs ile tanıştım ve bu şahsın işsiz olduğunu görünce kendisine bu şekilde öneride bulundum fakat ben sitenin kapanmasından dolayı kimseyle görüşmedim ve kimseye belge yapmadım. Türkiye'de Mohamad Baderuldın Tawoz ile herhangi bir iş yapmadım.”

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AMBLEMİNİN KULLANILDIĞI BELİRTİLDİ

Faaliyetlerin şüpheli Nugzar Merkuladze'nin yönlendirmesi ile Erdinç Filizoğlu, Ahmet Metin Lebut tarafından kurulan internet siteleri aracılığıyla yürütüldüğünün anlatıldığı iddianamede, site üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın amblemi bulunan karekodlu ‘Deha Laboratuvar Mikrobiology Department' ve ‘T. C. Ministry of General Directorate of Public Health İstanbul Şişli Clinical Microbiology Laboratory' ibareli Uzman Doktor Hatice Korkmaz adına sağlık kuruluşunda düzenlenmiş izlenimi veren belgeleri, kimi zamanda yetkilisinin mağdur Hakan Kaya olduğu test yapma konusunda resmi olarak yetkilendirilen Cihangir Laboratuvar isimli sağlık kuruluşuna ait bir şekilde temin ettikleri, orijinal belge üzerinde değişiklikler yapıp sahte olarak düzenledikleri belgeleri, talepte bulunan ve yurt dışına seyahat edecek olan kişilerin isimlerini yazarak ilgili kişilere ücret karşılığı verdikleri kaydedildi.

50 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheliler Nugzar Merkuladze, Erdinç Filizoğlu, Ahmet Metin Lebut'un , ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘dolandırcılık', ‘resmi belgede sahtecilik' ve ‘1219 sayılı Tebabet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından 21 yıldan 50 yıla kadar, şüpheliler Beyza Filizoğlu, Mohamad Baderuldın Tawoz'un ‘suç örgütü üyesi olmak', ‘dolandırıcılık', ‘resmi belgede sahtecilik' ve ‘1219 sayılı Tebabet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından 19 yıldan 46 yıla kadar, şüpheliler Mustafa Bahçeci, Shorena Dzındzıbadze, Yusuf başkeser, Erkan bayrak, Namık Alıev, Şeyhmus Yıldırım, Şeyhmus Demir, Ahmet Allaf, Abdo Alghazawı, Mouaz Shehadeh'ın ise ‘suç örgütüne yardım' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesinde gönderildi. İHA