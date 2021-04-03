’17 yıldır oy veriyorum’ diyen esnaf: Ellerim kırılsın

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, memleketi Manisa'nın Kula ve Selendi ilçelerinde partili üyeleriyle birlikte esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi.

ESNAF İSYAN ETTİ

CHP Manisa Milletvekili Başevirgen'in Kula ilçesindeki ziyareti sırasında bir esnaf, yaşadığı sıkıntıyı AKP'ye sitem ederek dile getirdi.

10 yıldır su arıtma sistemleriyle uğraşan esnaf, CHP'li Başevirgen'in “Geçen yıl yaptığın ciro ile pandemi döneminde yaptığın ciro arasında ne kadar fark var?” sorusuna şu şekilde cevap verdi;

“10 yıldır bu piyasanın içindeyim. Geçen yıl yaptığım ciro ile bu yıl yaptığım ciro arasında 1 milyon TL fark var. Şu an durumumuzu hiç iyi görmüyorum. Ben 16-17 yıl boyunca AKP'yi destekledim. Ama şu anda ellerim kırılsın. İsterlerse assınlar beni. Biz dolarla çalışıyoruz. Dolarda bir cent bile oynasa yerimizden oynuyoruz. Sattığım malı ertesi gün yerine koymakta zorlanıyorum. Mardin Kızıltepe'de bir proje yapmıştım. O gün de Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti çok büyük zarar ettim. Bunun gibi 4-5 projemiz vardı.”

“BEN KREDİ İSTEMİYORUM, DEVLETTEN BİR LİRA DESTEĞİM YOK”

Kula ilçesinde perde satışı yapan kadın esnaf ise, düğünlerin olmaması sebebiyle işlerinin düştüğünü ifade ederek, “Şu an hiç düğün hareketi yok. Geçen yıl haziran gibi bir tık karşıladık ama şimdi hiç yok. Belirsizlikten dolayı piyasa hareketlenemiyor. Dolar kuru sıkıntılı olduğu için bizim ürünlerimize yansıyor. Sattığımız ürünü aynı fiyata tekrar alamıyorum. Bir firma bize şunu dedi, ‘Her gün dolar kurunu kontrol edin, ona göre satışını yapacaksınız'. O firmayı iptal ettim mesela. Baş edemez hale geliyorsunuz. Devletten bir lira desteğim yok. Ben hala devlete ödüyorum. Ben kredi istemiyorum. Vergiden veya stopajdan muafsın desinler.”

“GERÇEKTEN ZOR DURUMDAYIZ”

Ziyarette pideci esnaf, şu anda çok zor durumda olduklarını ve yaşadıkları sıkıntı sebebiyle 2 çalışanına izin vermek zorunda kaldığını belirterek, şöyle konuştu: “Gerçekten zor durumdayız yeri geldi elemanlarımızın parasını bile çıkaramıyoruz. Normalde 4 kişi çalıştığımız iş yerimde 2'sine izin vermek durumunda kaldım. Parasını çıkaramıyorum. Ben kazanmayınca bir şey veremiyorum.”

“ESNAFIMIZIN HALİ ORTADA”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, meclisteki çalışmalarından fırsat bulduğu zamanlarda esnaf ziyareti gerçekleştirerek yaşanan sıkıntıları yerinde dinlediğini ifade etti.

Esnafın büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyen CHP'li Başevirgen, “Tablo ortada. Hangi esnafımızı ziyaret etsek, sitem ve sıkıntı. Esnaf önünü göremiyor, geleceğine kaygı ile bakıyor. Ancak kimileri saraylarda ‘Şunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz' demeye devam ediyor. Madem yapıyorlar neden esnaf kan ağlıyor, neden esnafımız dertli? 21. yüzyılda esnafımızın hali ortada. Esnafımızın bu sıkıntılarını dinlemekle kalmıyoruz. Bize anlattıklarını biz de mecliste Türkiye'ye anlatıyoruz” diye konuştu.

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