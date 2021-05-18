19 Mayıs’ın 102. yıl dönümününde gönüllü gençlere 102 bisiklet

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine gönüllü olarak destek veren İzmirli gençlere bisiklet ile teşekkür etti. Başkan Soyer 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümünde 102 gence bisiklet hediye etti.

Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'ndeki çim alanda düzenlenen törende Başkan Tunç Soyer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençlere emanet ettiğini hatırlatarak, “19 Mayıs dünyada eşi benzeri olmayan çok büyük bir zenginlik” dedi.

Türkiye’deki beyin göçüne de değinen Soyer şöyle konuştu:

* Beyin göçünü durduracağız. Üniversiteden mezun gençlere istihdam olanakları yaratma amacıyla elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben yanınızdayım. Sonuna kadar da arkanızda olacağım.

“GÖNÜLLÜ GENÇLERİMİZİ ÖDÜLLENDİRMEK İSTEDİK”

* Geçen yıl kiraz hasadına katılan gençlerden, gıda paketlerinin hazırlanmasına kadar İzmir’de bir çok projeye gönüllü olarak katılan gençlerimizi ödüllendirmek istedik. Her biri pırıl pırıl, geleceği onlar inşa edecek. Onlar kuracak. Gençler için ne yapsak az. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

“ANLAMLI BİR GÜNDE ÇOK ANLAMLI BİR HEDİYE”

Gönüllü gençlerden Sinem Özen bisiklet sahibi olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Mustafa Daşdelen de 19 Mayıs’ın Türkiye açısından özel ve çok önemli bir gün olduğunu anımsatarak, “Bisiklet harika bir hediye. Günün anlam ve önemini bize anlatıyor” dedi.

Ebru Pıçakçı ise bisikletinin olmadığını belirterek, “Böyle güzel bir günde, bu kadar güzel bir hediye almak çok anlamlı. Gençler adına Başkan Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ali Öztürk ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hiç unutamayacaklarını söyleyerek, “Bizlere bu vatanı emanet ettiler. Biz de gençler olarak vatanın her karış toprağını sonuna kadar savunacağız” dedi.