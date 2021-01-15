1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolu tamamlandı

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 18 Mart 2017 tarihinde atılan ve tamamlandığında, Çanakkale Boğazında Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsünde, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu tamamlandı.

Lapseki yakasındaki ankraj bloğundan, Gelibolu yakasındaki ankraj bloğuna kadar uzanan kedi yolunun tamamlanmasıyla birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü silüeti de iyice belirmiş oldu.

Toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun, Avrupa yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu 1090 metre, deniz içerisinde yer alan iki kule arasındaki uzunluğu 2060 metre ve Asya yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu da 1180 metre.

Şubat ayı içerisinde ana halatların çekilmesi çalışmalarına başlanacak olan 1915 Çanakkale Köprüsünde, itme sürme yöntemiyle yapımı devam eden Lapseki yakasındaki 680 metrelik yaklaşım viyadüğünde de sona yaklaşıldı. Lapseki yaklaşım viyadüğünün tamamlanmasına artık metreler kaldı.

Öte yandan, Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük’teki fabrikalarında üretilen her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 14’üncü tabliye bloğu da Gelibolu Sütlücedeki şantiye alanına ulaştı.

TASARIMDA İNCE DETAYLAR

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday.

Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında ‘dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak.

318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

Köprünün 770’er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2×3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor.

Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022’DEN ÖNCE HİZMETE AÇILABİLİR

Çanakkale Boğazı’nın 6 dakikada geçilmesini sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 18 Mart 2022’de tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor.

Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılış programında yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarının da süratle devam ettiğini, 18 Mart 2022’de tamamlamayı hedefledikleri köprüyü, çalışmaların çok hızlı ilerlemesi nedeniyle daha erken açabilme ihtimalinin de bulunduğunu söylemişti. (DHA)