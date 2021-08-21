“2 milyona yakın çocuk Kuran kursuna gitti”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl düzenlenen yaz Kur’an kurslarında 1 milyon 906 bin 615 kişinin Kur’an-ı Kerim ile buluştuğunu bildirdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl düzenlenen yaz Kuran kurslarına 1 milyon 906 bin 615 kişinin Kur'an-ı Kerim ile buluştuğunu belirterek, kurslara katılanları tebrik ettiğini, velilere ve hocalara ise en kalbi teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.

5 Temmuz 2021 tarihinde başlayan yaz Kuran kurslarına, 6 haftalık eğitim sürecinin sonunda 20 Ağustos Cuma günü sona erdi. Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilen Yaz Kuran Kursları'na 4-9 yaş arası çocuklar yüz yüze, 10-15 yaş arası çocuklar isteğe bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi, 16-22 yaş arası gençler ise sadece çevrimiçi olarak katıldı.

68 bin cami ile 13 bin Kur'an kursu olmak üzere toplam 81 bin noktada gerçekleştirilen yaz kurslarında, 110 bin din görevlisi görev yaptı.

Kurslarda 1 milyon 32 bin 615 erkek, 874 bin kız olmak üzere toplamda 1 milyon 906 bin 615 öğrenci, Kur'an-ı Kerim ile itikad, ibadet, ahlak ve siyer derslerinden oluşan Temel Dini Bilgiler eğitimi aldı.