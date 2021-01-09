2 sağlık çalışanı daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Muhasebe Birim Sorumlusu Murat Bayram ve Manisa’nın Salihli ilçesinde ise özel bir hastanede çalışan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, COVID-19 nedeniyle kaybetti.

24 SAATTE 4 CAN KAYBI

Murat Bayram Dr. Cemal Yıldız’ın ölümüyle birlikte son 24 saatte 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan Kimyager Cemal İrten ve Samsun’un Ayvacık ilçesinde görev yapan Eczacı Köksal Türkel, son 24 saatte yaşamını yitiren sağlık çalışanları arasında yer alıyor.

339 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Pandemi sürecinde corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı bugünkü kayıplarla 339’a çıktı. COVID-19 kaynaklı sağlık çalışanı ölümü en fazla İstanbul’da yaşanırken bunu Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Konya izliyor.

En çok ölümler tıp doktoru meslek grubunda yaşanırken bu grubu sağlık sektöründe idari personel, güvenlik görevlisi, şoför, aşçı gibi diğer görevlerde yer alan sağlık çalışanları ve eczacılar izliyor.