28 Ekim’de kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Kargoların durumu Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken merak konusu oldu. 29 Ekim'de kargolar açık olması beklenmiyor. 28 Ekim günü ise kargolar müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

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Gündelik işlerini hafta sona ermeden tamamlamak isteyen vatandaşlar 28 Ekim’de kargolar açık mı merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda kargo şirketleri 29 Ekim’de işe ara vermiş, ancak 28 Ekim’de çalışmalarını sürdürmüştü.

28 EKİM KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim'de kargo firmaları çalışmalarına devam ediyor. Fakat 29 Ekim tam gün resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak, işe bir günlüğüne ara verecekler.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri: Pazartesi-Cuma: 09.00-18.00, Cumartesi: 09.30-15.00

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri: Yurtiçi Kargo hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor. Hafta sonunda ise cumartesi günü çalışan şirket 08.30-15.00 arasında hizmet veriyor.

MNG Kargo çalışma saatleri: hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında.

PTT Kargo çalışma saatleri: PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.30'a kadar hizmet vermeye devam eder.