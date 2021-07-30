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30 Temmuz Cuma güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri açıklandı! Bakan Koca, ‘gece gündüz demeden’ ifadeleriyle uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre 69 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır" dedi.

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30 Temmuz Cuma güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri açıklandı! Bakan Koca, ‘gece gündüz demeden’ ifadeleriyle uyardı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 30 Temmuz Cuma gününün verilerine göre, 256 bin 460 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 22 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, 22 bin 83 yeni vaka tespit edilirken, 69 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 5 bin 752 kişi sağlığına kavuştu.

“HENÜZ KONTROL ALTINA TUTABİLMİŞ DEĞİLİZ”

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun” diyerek vatandaşları uyardı.

30 Temmuz Cuma gününün corona virüsü verileri.

DÜN 22 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 29 Temmuz Perşembe gününe ait verilere göre, 22 bin 161 yeni vaka tespit edilirken 60 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 261 bin 198 test yapılmış ve 5 bin 463 kişi sağlığına kavuşmuştu.

29 Temmuz Perşembe gününün corona virüsü verileri.

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