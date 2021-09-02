6 kişilik temizlikçi kadrosuna 3 bin 813 başvuru! Yarısı üniversite mezunu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu üzerinden Adıyaman’da açtığı 6 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna, bin 676’sı üniversite mezunu 3 bin 813 kişi başvurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP’li Tutdere, 27 Ağustos'ta sona eren başvurularda 6 temizlikçi arasına girmek isteyen 3 bin 815 kişinin Türkiye'nin işsizlik gerçeğinin Adıyaman fotoğrafı olduğunu belirtirken, “Başvuranların 1070'i lisans, yani 4 yıllık fakülte mezunu, 603'ü ise 2 yıllık yüksek okul bitiren lisans diplomasına sahip işsizler. Üniversite mezunu işsiz sayısı neredeyse tüm başvurucuların yarısı kadar” dedi.

KENT GENÇ İŞSİZLİKTE REKOR KIRDI

Adıyaman'ın genç işsizlikte rekor kırdığını ifade eden Tutdere, şunları söyledi:

* Adıyaman'ın dört bir yanında, gittiğimiz her yerde üniversite mezunu genç işsizlerle karşılaşıyoruz. Bu tablo aslında hem Adıyaman'da hem Türkiye'deki gençlerimizin durumunu bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

* Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimiz işsiz, gençlerimiz iktidardan ve hükümetten yeni istihdam alanlarını bekliyorlar.

* Açıkladığım rakamlar Türkiye'nin ve Adıyamanımızın içler acısı fotoğrafını, tablosunu ortaya koymaktadır. Ekonominin büyüdüğünü, Türkiye'nin uçtuğunu söyleyenler acaba bu tablodan utanırlar mı?

“AKP TÜİK ELİYLE GERÇEĞİ GİZEMEYE ÇALIŞIYOR”

TÜİK'in açıkladığı verileri eleştiren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere şöyle devam etti:

* Bir yanda ‘İşsizlik azaldı' şeklinde gerçeklerle bağdaşmayan veriler açıklayan TÜİK, bir yanda temizlik görevlisi olabilmek için çabalayan bin 676'sı üniversite mezunu, 3 bin 813 genç. Ülkemizin gerçeği; üniversite mezunu işsizler, evine ekmek götüremeyen anne-babalar, iş bulamadığı için intihar eden yurttaşlar.

* İşte ülkemizin ve özellikle üniversite mezunu gençlerimizin işsizlik trajedisinin geldiği nokta bu. AKP iktidarı, haktan ve gerçek hayattan kopuk siyasetiyle gündemi ne kadar değiştirmeye çalışırsa çalışsın yurttaşlarımızın tek gündemi işsizlik ve yoksulluk. AKP bu durumu TÜİK eliyle saklayıp üstünü örtmeye çalışsa da gerçekler gün gibi ortada.