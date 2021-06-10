7 yılda tümüyle yenilenen köşke, 10.5 milyonluk yeni restorasyon

Vatandaş, pandemiyle birlikte iyice ağırlaşan ekonomik koşullarda hayatta kalmaya çalışırken, merkezi ve yerel idarelerin milletin parasıyla yaptığı harcamalar dikkat çekiyor. Son olarak çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlanan, SGK başta olmak üzere birçok kuruma borçlarını ödeyemeyen Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği milyonlarca liralık bir restorasyon ihalesi de kafa karıştırdı.

Ümraniye Belediyesi, uzun ve kapsamlı bir restorasyon çalışmasından sonra tümüyle yenilenerek 2006 yılında açılan, Hekimbaşı Av Köşkü için yeniden bir restorasyon ihalesi düzeledi.

“Hekimbaşı Av Köşkü Restorasyon Yapım İşi” başlıklı ihale rekabete imkan sağlayan açık usül yerine Kamu İhale Kanunu’nun özel durumlar için öngördüğü istisna usülü tercih edildi. Bu sayede kanunun açık usülde uygulanan sıkı kurallarına bağlı kalmaktan kurtuldu. Duyuru ilanına çıkılmadan, gizli kapaklı yapılan ihale 6 Nisan’da yapıldı. İhale Özsoy İnşaat’a verildi.

5 AY SÜRECEK

26 Nisan’da imzalanan sözleşmeye göre 3 Mayıs’ta başlayacak ve 5 Eylül’de tamamlanacak 5 aylık restorasyon için belediye kaynaklarından müteahhide ödenecek para tam 10 milyon 589 bin 28 lira olacak.

KAYMAKAMLIK: 2006’DA TÜMÜYLE YENİLENDİ

Köşkün zaten yıllar süren kapsamlı bir restorasyondan geçtiği Ümraniye Belediyesi’nin web sitesinde de fotoğraflarıyla gösteriliyor. Öte yandan Ümraniye Kaymakamlığı’nın web sitesinde de Hekimbaşı Av Köşkü için şu bilgi veriliyor:

“1999 yılında İBB tarafından restorasyona alınan yapının 1.etap çalışmaları 2001'de tamamlanmış, bir süre ara verilen çalışmalar 2005 senesinde tekrar başlamıştır. Toplam 7 yıl süren çalışmaların ardından tümüyle yenilenen Hekimbaşı Av Köşkü, 2006 yılında kapılarını ziyaretçilerine tekrar açmıştır.”

TAMAMI 1200 METREKARE

Küçüksu-Ümraniye yolunda, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi ile Okul Caddesi arasında yer alan Hekimbaşı Av Köşkü, Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü ya da Yusuf İzzettin Köşkü olarak da biliniyor.

Hekimbaşı Küçük Hayrullah Efendi (1817-1866) tarafından, mimar Sarkis Balyan'a yaptırıldı. Toplam inşaat alanı 1200 metrekare olan bina, 2/3 katlı iki bölüm ile 20 metre yüksekliğindeki 4 katlı bir merdiven kulesinden oluşuyor.

“MAAŞLARI ÖDEMEKTE ZORLANIYORUZ”

2004 yılından sonra üç dönem başkanlık yapan AKP Başkan Hasan Can 2019 seçimlerinden sonra belediyeyi borçsuz olarak devretti. İş başına gelen yine AK Partili Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, “Çalışanların maaşını ödemekte zorlanıyoruz. SGK primlerini ödeyemeyiruz” diyerek belediye meclisinde 100 milyon lira borçlanma talebinde bulundu. Belediyenin Halk Ekmek’e bile borcu olduğu iddia ediliyor.

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