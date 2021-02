‘8 bin 822 ağaca kendimizi zincirleriz’

Doğal yapısı ve tarımsal verimliliği ile dünyaca üne sahip Kozak Yaylası'nda geçen yıl İdeal Stone Maden Şirketi'ne ait taş ocağı işletmesi için 240 hektar büyüklüğündeki sahada faaliyet izni verilmesinin ardından, önceki gün bir şirkete daha izin verildiği ortaya çıktı.

Bölgede granit çıkaran Göltaş Madencilik Şirketi'nin çalışma alanını 14 hektardan 110 hektara çıkarmak için yaptığı başvuruya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı onay verdi.

Son şekli verilen ÇED raporu, yönetmelik gereği 10 günlük askıya çıkarıldı. Raporda, şirketin Bergama'nın Aşağıcuma Köyü ile Ayvalık'ın Bağyüzü Köyü'nün nitelikli tarım arazisi içinde faaliyet göstereceği görüldü. Raporda 8 bin 882 adet ağacın kesileceği bilgisi de yer aldı.

İMAR PLANLARINDA VASIFLI TARIM ALANI

Maden şirketine onay verilen 110 hektarlık saha, 1/100.000'lik imar planlarında vasıflı tarım alanı olarak görülüyor. Yaylaları, ormanları ve endemik bitki türleri ile dünyaca üne sahip coğrafyada, antik çağlardan beri Anadolu'nun en kaliteli doğal fıstık çamı ağaçları bulunuyor. 17 köy bulunan Kozak Yaylası, Türkiye fıstık çamı üretiminin yüzde 80'inini karşılıyor. Tarım alanları ve asırlık fıstık çamlarının yok edileceğini öğrenen Bergamalılar yeni bir çevreyi koruma direnişi ve hukuk mücadelesine başlıyor.

“8 BİN 822 AĞACA KENDİMİZİ ZİNCİRLERİZ”

Bu doğrultuda harekete geçen Bergama Çevre Platformu temsilcileri Kaymakamlık'a giderek itiraz dilekçesi verdi. Platform Sözcüsü Erol Engel, “Kozak’ta 8822 fıstık çamının kesilmesine izin veren bakanlığa itiraz ediyoruz. Bu siyaset üstü bir itirazdır. Uluslararası tüm sözleşmelerde doğayı ve insanı tehdit eden hiçbir yatırım kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Engel, “Çevre Bakanlığı’nı madencilerin yanında değil, doğanın ve halkın yanında yer almaya davet ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da birinci derece tarım arazisi kapsamında olan fıstık çamlarına sahip çıktığını görmek istiyoruz” diye konuştu. Engel SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, başta Bergama ve Ayvalık yaşayanları olmak üzere, yurdumuzun temsilcileri ile omuz omuza demokratik direniş eylemleri düzenleyeceğiz. Gerekirse 8 bin 822 ağacın her birine kendimizi zincirleyeceğiz, ağaçlarımızı kestirmeyeceğiz” dedi.

“KAYBETTİKLERİMİZİ GERİ ALAMAYIZ”

Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler, “Ne yazık ki bölgede üst üste ocaklar açılıyor ve bunlar gittikçe kuzeye doğru ilerliyor. Halk, Kozak'ın bağrında yeni yaralar açılmasını istemiyor. Hukuki mücadele sürecini başlatacağız” açıklamasını yaptı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yöremize uzanan eller çekilsin. Kaybettiklerimizi bir daha geri kazanamayız” dedi.

“MADENLER GELDİ, ÇAMLAR FISTIK VERMEZ OLDU”

Bağyüzü Köyü Muhtarı Doğancan Uğurlu, “Dört, beş maden şirketi 10 yıldan beri aktif şekilde çalışarak burayı mahvediyor. Onlar geldi geleli yüzümüz gülmedi, çünkü fıstık çamı üretimi büyük ölçüde düştü” bilgisini verdi. Bergama Okçular Köyü'nde yaşayan aktivist Meral Yıldırım, “Özellikle köylerimizdeki kadın grupları olarak direnişe öncülük ediyoruz. Doğamızın katledilmesine çok üzülüyoruz. Oksijen kaynağı ormanlar yok edilince bize maden ocakları mı nefes verecek” ifadelerini kullandı.

“KOZAK İÇİN TEPKİ VER”

İstanbul'dan gelerek Kozak'a yerleşen Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi Üyesi Günseli Baki, karşılaştığı doğa kıyımı karşısında duyduğu hüznü dile getirdi. Baki, “İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşarken doğa talanını dışarıdan takip etmek ile içindeyken görmek aynı şey değil. Yavaş yavaş yok olacak bu orman, yerini derin çukurlara bırakarak. Tek söyleyebileceğim; her ağaç nasıl kıymetliyse, her tepki, her farkındalık da çok kıymetli. Sosyal medyada #kozakiçinaşağıbakma #tepkiver sloganları ile farkındalık oluşturma etkinliği başlatan Baki, kamuoyuna seslenerek, “Kozak için tepki ver” diye seslendi.

