8 bin yıllık tarihin üzerini örttüler!

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhangazi’de toprak altında yatan 8 bin yıllık tarihin gün yüzüne çıkarılması çağrısında bulundu.

“BULUNAN ESERLERE ÖNEM VERİLMİYOR”

CHP Orhangazi ilçe Başkanı Ender Teke ile birlikte Bursa’nın bilinen en eski tarihinin izlerini taşıyan Ilıpınar Höyüğü’nde incelemelerde bulunan Altaca Kayışoğlu, “Toprak altındaki tarihi hiçe sayanlar, Ilıpınar Höyüğü’nde yıllar önce yapılmış çalışmalarda bulunan eserlere de önem vermiyorlar” diye tepki gösterdi.

“MUAZZAM BİR TARİHÎ VAR”

Ilıpınar’ın Bursa açısından ne kadar önemli olduğunun Kent Müzesi’nde ortaya konulduğunu vurgulayan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Muazzam bir tarihi var ama maalesef yıllar önce yapılan çalışmalardan sonra höyüğün üstü kapatılmış. Bugün toprak altında zamanında çıkarılan eserler de İznik Arkeoloji Müzesi’nin kapatılmış olması nedeniyle konteynırlarda duruyor. Oysa Ilıpınar Höyüğü’ndeki buluntular depolara mahkum edilmeyecek kadar değerli eserler” diye konuştu.

“ORHANGAZİLİER MÜZE İSTİYOR”

Toprak altında kalmaya mahkum edilen Ilıpınar’da çalışmaların bir an önce başlaması gerektiğinin altını çizen Altaca Kayışoğlu, şöyle konuştu;

“9 yıldan fazla kapalı kalan ardından adı ve işlevi değiştirilen İznik Arkeoloji Müzesi’nin depolarında kilitli kalan Ilıpınar buluntularının Orhangazi’de kurulacak bir müzede sergilenmesini hem Orhangazililer hem de Bursalılar adına istiyor. Gerekli çalışmaların bir önce başlatılıp bölgenin açık hava müzesine dönüştürülmesi bekliyoruz. Ilıpınar’a özgürlük istiyoruz.”