AA muhabirinden iki bakanı şoke eden soru

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan açıklamaları, gündemdeki yerini koruyor. AA muhabiri Musab Turan'ın bu konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nde düzenlenen basın toplantısında yönelttiği soru, iki bakanı şaşırttı.

“ÜÇ BUÇUK YAŞINDAKİ OĞLUMUN YÜZÜNE BAKARKEN UTANIYORUM”

AA muhabiri şunları söyledi:

* Sayın bakanım. Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada narko bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı?

* Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük?

* Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor.

* Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi?

* Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?

BAKANDAN YANIT

Bakan Varank ise muhabire şu yanıtı verdi:

* Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. 3,5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabileceğine ben inanmıyorum. Sen şov yapmak istemişsin ben sana cevabını vereyim.

* AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle, herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil.

* Dolayısıyla birtakım gayri ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız bence orada bir problem var demektir.

* Biz, gerek terörle mücadelede, gerek illegal yapılarla mücadelede gerçekten başarılı bir hükümetiz.

“BU İFADELERİ HOŞ BULMADIM”

* Özellikle yurt dışında narko terörle ilgili ya da narkotik suçlarla ilgili çok sıkı bir iş birliğimiz var.

* Sayın bakanımızın bu alanda attığı adımlardan, yakaladığı birtakım narkotik ürünlerden, bu dönemde yaptığı başarılı çalışmalardan benim zaten bahsetmeme gerek yok.

* Ajansların haberlerine baktığımız anda zaten bizim hem terörle mücadelede hem de illegalite ile mücadelede ne kadar başarılı olduğumuz ortadadır. Bu ifadeleri ben hoş bulmadığımı ben buradan tekrar söylemek istiyorum.

* AK Parti’nin illegalite ile hiçbir işi olmaz. Bizim geçmişimize bakabilirsiniz. Bu alanlarda neler başardığımızı görebilirsiniz. Bundan önceki dönemlerde de birtakım illegal yapıların iftiraları oldu.

“FUAT AVNİ DENEN İSİM FETÖ’YE HİZMET EDİYORDU”

* Fuat Avni sosyal medya hesabını Türkiye’nin gündeminde tutmak için muhalefet partileri elinden gelen gayretleri gösterdi. Fuat Avni denen sosyal medyadaki bu isim FETÖ terör örgütüne hizmet ediyordu.

* Muhalefet bunu kullanmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Şimdi de aynı şeyi görebiliyoruz. Türkiye’den kaçmış illegal bir faaliyet içerisinde olduğu geçmişten beri kamuoyunun bildiği bir insanın açıklamalarına göre yapılmaz.

* Biz siyasetimizi millete hizmet etmek, millete hizmet üretmek üzerine yapıyoruz. Bize o çamuru bulaştırmanızı ben doğrusu kabullenemem. Bu doğru bir yaklaşım değildir.

PAKDEMİRLİ: SÜLEYMAN SOYLU’YA SORU SORMAMIZ ABESLE İŞTİGAL OLUR

Bakan Bekir Pakdemirli ise AA muhabirine şu yanıtı verdi:

* Benim üzüldüğüm bir şey var. Gerçekten hangi partiden olursa olsun, bir hükümetin bakanı, sonuna kadar vatanı, milleti ve bayrağı için çalışır.

* Bizim Süleyman Soylu kardeşimizden şüphemiz yok. Bununla ilgili kendisine soru sormamız abesle iştigal olur.

* Zaten kendisi de TRT’ye çıkıp çok doyurucu açıklamalar yaptı. Konuşanların geçmişlerine bakarak hangisini ciddiye alınacağının kamuoyu takdirine bırakmak lazım.

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