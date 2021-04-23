ABD’de uzaktan öğretim dersinin konusu 23 Nisan ve Atatürk oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir uzaktan öğretim dersine konu oldu.

ABD’de yaşayan Türk ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Şahin, 23 Nisan heyecanını öğretmeniyle paylaştı. Amerikalı öğretmen ise çocuklara armağan edilen günü öğrencilerine İngilizce olarak slaytlar ve videolar eşliğinde anlattı.

24 kişinin katıldığı uzaktan öğretim dersinde Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından detaylarla birlikte Türkiye’nin kültürüne dair bilgiler paylaşıldı. O anları ilkokul öğrencisi Eylül Şahin kayıt altına alırken, öğrencilerin dersi ilgiyle takip ettiği görüldü.

AMERİKALI ÇOCUĞUN ATATÜRK’E HAYRANLIK MEKTUBU OKUTULDU

Uzaktan öğretim dersinde, 10 yaşındaki Curtis La France’in 1923’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gönderdiği hayranlığını anlattığı mektuba da yer verildi. O mektubu kelimesi kelimesine inceleyen çocuklara ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün Curtis La France’e yazdığı cevap mektubu okutuldu.

“ADINI SİLMEK İSTEYENLERE İNAT”

Görüntüleri SÖZCÜ’ye ulaştıran Eylül Şahin’in ailesi, “Unutturmak ve adını silmek isteyenlere inat yüce önder Atatürk’ü andığımız bu özel günün görüntülerini sizinle paylaşmak istedik” dedi.