Aç kurtlar ağıldaki koyunlara böyle saldırdı

Denizli’de aç kurtlar üretici Sezai Pütün’e ait ağıla girerek koyunlara saldırdı. Boyunları koparılan iki koyun telef oldu. Kurtların saldırma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Çamlık Mahallesinde aç kurtlar ağıla girerek koyunlara saldırdı. Sabah 07:00 sıralarında aynı zamanda Beyağaç Esnaf Odası başkanı da olan üretici Sezai Pütün'e ait ağıla yaklaşan iki kurt önce bir süre ağılın kenarında bekledi.

Güvenlik kameralarına takılan görüntülerde kurtlardan birinin ağılın içine girdiği, ağıldaki 80 koyunun ise kaçmaya çalıştığı görüldü. Kurttan kaçamayan ve sürünün kalanından ayrılan iki koyun ise kurt tarafından boğazları parçalanarak telef edildi.

Üretici Pütün ise koyunlarının telef edildiğini sabah hayvanlarına bakmaya gittiğinde fark etti. Pütün, “İki kurt geliyor. Biri içeri giriyor. Koyunların bir kısmı ağılın bir kenarına kaçıyor. Kalan koyunlardan iki tanesinin gırtlağını kopararak öldürüyor” ifadelerini kullandı.