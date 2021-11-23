Açık cezaevi izni ne zaman sona eriyor? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından "Covid-19 İzin Dönüşüne İlişkin" duyuru yayınladı. Açık cezevi izni için 30 Kasım’a kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa ceza sürelerini doldurmayan mahkumlar cezaevine dönecek.

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Açık cezaevi izinleri geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla 2 aylık uzatılmıştı ve bu uzatma işlemi sonrasında süreç 30 Kasım tarihinde sona eriyordu. Bugüne kadar 9 kez uzatılan Kovid-19 izni bu kez uzatılmadı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da da sona eriyor.

İZİNLER 30 KASIM'DA SONA ERECEK

CTE tarafından Eylül ayında yapılan resmi duyuru şu şekilde;

“Covid-19 iznine ilişkin sürelerin 30/09/2020 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25/09/2020 tarih ve 13588366-149-E-1540 sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki (2) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.”

AÇIK CEZAEVİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun‘un Geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.

Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;

-Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,

-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,

-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,

-Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.