‘Afganistan’dan tahliye edilen vatandaşlarımızdan uçuş bedeli istendi mi?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, Afganistan’da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından artan iç kaos sonrasında ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tahliye eden Türk Hava Yolları uçağı ile Türkiye’ye getirilen yolculardan, insani kriz koşullarında bile uçuş bedeli istendiği hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel, Afganistan’dan Türk Hava Yolları uçağı ile Türkiye'ye getirilen yolculardan, insani kriz koşullarında bile uçuş bedeli istendiği iddialarını gündeme getirerek konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“VATANDAŞLARDAN UÇUŞ BEDELİ İSTENDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR”

Açıkel, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Afganistan'daki belirsizlik ortamı, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi ve devlet başkanının da ülkeyi terk etmesinden sonra büyüdü. Ülkede bulunan vatandaşlarımızın önemli bir bölümü doğal olarak ülkeden çıkış yapmak istiyor. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre Afganistan'da yaklaşık 5 bin vatandaşımız var.

* Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımızdan yaklaşık 400'ü geçtiğimiz gün Kabil Hamid Karzai Havaalanından kalkan THY uçağı ile tahliye edildi ve ülkemize getirildi. Ancak bize gelen bilgilere göre, hazırlıksız ve çok zor koşullarda tahliye edilen vatandaşlarımızdan başlangıçta uçuş bedeli istenmemiş, ancak sonrasında uçuş bedeli tahsilatı için hesap numarası verileceği duyurulmuştur. Yani, çatışma bölgesinden tahliye edilen vatandaşlarımızdan uçuş bedelinin istendiği anlaşılmaktadır.

“DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BU KONUYA AÇIKLIK GETİRMELİDİR”

Açıkel açıklamasına şöyle devam etti:

* Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ‘Kim dönmek istiyorsa ilk fırsatta getireceğiz, biz devlet olarak tüm vatandaşlarımızın arkasındayız’ şeklinde demeçler verirken, uçuş bedellerinin vatandaşlarımızdan istendiği iddiası hiçbir şekilde kabul edilemez. Dışişleri Bakanlığı bu konuya açıklık getirmelidir. THY'nin uçuş maliyeti, can telaşıyla ülkeden çıkış yapan mağdur yurttaşlarımızdan değil, hükümet tarafından karşılanmalıdır.

* Bununla birlikte Afganistan'da kalan ve ülkemize dönmek isteyen tüm vatandaşlarımız için de hızlı ve güvenli bir tahliye planı bir an önce yapılmalıdır. İktidarın, bu iddialardan da anlaşıldığı gibi ‘biz duruma hakimiz’ şeklindeki mesajları, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmamalı, ailelerdeki endişeleri büyütmemelidir.