AİHM Kadir Sağdıç’ı haklı buldu

40 yıl boyunca devletin kılcal damarlarına sızan, 2002 yılından itibaren de devlet kurumlarına yerleştirilen ihanet şebekesi FETÖ, özellikle 2007'den itibaren Cumhuriyet'e ağır saldırılar düzenlemişti. Türkiye'nin bu kara döneminde FETÖ medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye etmek amacı ile algı operasyonları ve haysiyet cellatlığı yapmıştı.

Terör örgütü FETÖ, medya aracılığı ile hedef aldıkları kişilere yönelik kara propaganda yapıyor, ardından Emniyet ve Adliye'deki örgüt üyeleri kumpas davaları açarak tutukluyor ve görevlerinden uzaklaştırılmalarını sağlıyordu. FETÖ'nün hedef aldığı yurtseverlerden biri de Emekli Koramiral Kadir Sağdıç'tı.

SAĞDIÇ HAKKINDA İFTİRA YAYINLARI YAPILMIŞTI

Kadir Sağdıç, Güney Deniz Saha Komutanlığı görevindeyken, hakkında iftira ve karalama kampanyaları yapıldı. Sağdıç'ın avukatı Murat Fatih Ülkü, o dönemde yaşananları şöyle anlattı:

* Kadir Sağdıç, 2009 Kasım-Aralık aylarında “Kafes Eylem Planı” adı verilen sözde ve gerçek dışı bir belgeye dayanılarak, Taraf gazetesi ve Yeni Şafak gazetesinin sistemli ve birbirini takip eden yayınlarıyla, “cuntacı” gibi iftira niteliğindeki suçlamalarla kamuoyu gözünde peşinen mahkum edilmek istenmişti.

* Bu yayınlarda, henüz soruşturma aşamasında olan gerçek dışı bir kısım suçlamalar, sanki kanıtlanmış gerçeklermiş gibi kaleme alınmış, kamuoyunu tedirgin edecek, Kadir Sağdıç'a karşı düşmanca duygular duymasını sağlayacak ifadeler kullanılmış, böylece soruşturma ve yargılama aşamalarına da etki edilmek istenmişti.

KEŞKE TÜRK YARGISI HAKSIZLIĞA “DUR” DİYEBİLSEYDİ

Sağdıç'ın, kişilik haklarının basın-yayın yoluyla saldırıya uğraması üzerine aynı yıl hukuk ve adalet mücadelesi başlattığını belirten Ülkü, “Ne yazık ki, Türkiye'deki iç hukukta olumlu bir sonuç elde edilememiştir. Keşke, müvekkilimiz görevdeyken, basın ve medya üzerinden henüz bir iddianame dahi ortada yokken başlayan, gerek Kadir Sağdıç'ın şahsına ve ailesine, gerekse özenle taşıdığı üniforma ile temsil ettiği kurumlara yapılan, salt iftiralara dayalı olarak sürdürülen linç girişimlerine ülkemiz yargı sistemi içinde dur denebilseydi” ifadelerini kullandı.

İÇ HUKUK YOLLARI TÜKENİNCE AİHM'E BAŞVURULDU

Ülkü, Kadir Sağdıç ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye amaçlı kumpas davalarındaki gerçek dışı iddialara zemin hazırladığını belirttiği söz konusu gazeteler hakkında, 2016 yılında AİHM'e başvurduklarını söyledi.

Ülkü, AİHM başvurusunda, müvekkili Kadir Sağdıç'ın, bu gazetelerin yayınları ile kasıtlı olarak kamuoyu önünde peşinen mahkum edilmek istendiğini ve kişilik haklarının ihlali ile oluşan zararın giderilmemesi nedeniyle temel haklarının ihlal edildiğini ifade etmişti.

AİHM KADİR SAĞDIÇ'I HAKLI BULDU

Ülkü, AİHM içtihatlarının, “Devletin, bireyin itibarını etkileyecek yayınlara karşı bireyi korumaması halinde temel hakların ihlal edildiği kabul edilir. Bireye yönelik saldırının önlenmemesi gibi, saldırı gerçekleştikten sonra zararların giderilmemesi de ihlal sonucu doğurur” hükmünü vurguladı.

Ülkü, AİHM'in, Sağdıç'ın başvurusunu haklı bulduğunu ve ihlal kararı verdiğini açıkladı. Buna göre, devletin, Sağdıç'a, ikişer bin Euro olmak üzere toplam 4 bin Euro tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

“UMUDUMUZ TÜRK YARGI SİSTEMİNİN BUNDAN SONRA ADİL OLMASI”

Ülkü sözlerini şu mesajı vererek tamamladı:

* Kararın maddi bir önemi bulunmamakla birlikte, ülkemizdeki yargı sisteminin adil işletilmesi gereği anlamında, önemli yükümlülük yaratacak örnek niteliğinin altı çizilmelidir.

* Bu vesileyle, Anayasa Mahkemesi aşamasında; lehimize azlık oyu yazarak adaletin tecellisine çalışan sayın 3 üyeyi de saygıyla selamlıyoruz.

* Bundan sonraki umudumuz, Türk Devleti'nin yargı sistemimizin daha adil, evrensel hukuk ilkelerine uygun, temel hak ve özgürlükleri önemseyen ve içselleştiren karar ve uygulamalara imza atabilmesi için gereken adımları atabilmesidir.

ÜÇ YIL 4 AY HAPİS YATMIŞTI

Kadir Sağdıç, hakkındaki yayınların ardından “Kafes Eylem Planı” adlı gerçek dışı belgeye dayandırılarak açılan kumpas davası kapsamında 11 Şubat 2011 tarihinde tutuklanmıştı. 3 yıl 4 ay cezaevinde tutsak edilen Sağdıç, 19 Haziran 2014 yılında tahliye edilmişti.

Sağdıç, yeniden yargılama sonucunda 2 Ekim 2015'te hakkındaki suçlamalardan beraat etmişti. “Balyoz Eylem Planı” adlı kumpas davasında da yargılanan Sağdıç, bu suçlamalardan da 31 Mart 2015'te beraat ederek aklanmıştı.