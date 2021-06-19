AKP binası saldırısı şüphelilerden biri parti yöneticisinin akrabası çıktı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AKP ilçe binasına dün gece yapılan molotofkokteyli saldırıda 2 kişi gözaltına alınmıştı. AKP ilçe binasına yapılan motoloflu saldırıda gözcülük yapanlardan birinin AKP ilçe yönetim kurulu üyesinin yeğeni olduğu iddia edildi.

İddiayla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapan AKP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Denli, olayın faillerinden birinin ilçe yönetim kurulu üyesinin akrabası olduğunu kaydetti.

“AMCASINI YÖNETİMİMİZE ALARAK DEVLETE VE MİLLETE KAZANDIRDIK”

Hüseyin Denli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evet şahsın amcasını yönetimimize alarak devlete ve millete kazandırdık çok şükür… Bizlerin terörden kopartamadığı bu faili de; tıpkı terör üyeliğinden cezaevinde yatmakta olan ablası gibi yargı sistemimiz ıslah edecektir inşallah…” dedi.

“BİZLER İÇİN AYNI KEFEDE DEĞİLDİR”

AKP Sur İlçe Başkanı Murat Unat ise olayla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Olayın faillerinden biri, yönetim kurulu üyemizin amcasının torunudur. Suçların ve eylemlerin şahsiliği bizler için asıl olandır. Ablası terörden cezaevinde olan bu kişi ile partimize kazandırdığımız üyemiz, bizler için aynı kefede değildir” ifadelerini kullandı.

“HDP SALDIRISIYLA BAĞLANTILI OLABİLİR”

AKP ilçe binasına yapılan saldırı sonrasında SÖZCÜ’ye konuşan AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın, “İzmir'de HDP il binasına yapılan alçakça saldırıyla bağlantılı olduğunu özellikle HDP ve Ak Parti üzerinden bizim bölgemizi hedef alan bir kaos amacı güdülen organize bir saldırı olduğunu düşünüyoruz” demişti.