AKP tartışılan videoyu sildi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) resmi Twitter hesabında 5 Mayıs 2021 tarihinde ‘CHP yalan üretim merkezi’ adlı bir animasyon yayınlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın çizgi karakterler olarak canlandırıldığı animasyonda bir profesörün, icat ettiği makineyle ana muhalefet partisi için ‘yalan ürettiği’ gösterilmişti.

Sağlık Bakanlığı ile ilgili iddialara ve ‘128 milyar dolar nerede?’ tartışmasına da atıfta bulunulan animasyonun sonunda “Devamı gelecek” denmişti.

AKP’li siyasiler tarafından çokça paylaşılan ve 2 milyondan fazla görüntülenen söz konusu videonun silindiği ortaya çıktı.

Videonun bulunduğu https://twitter.com/Akparti/status/1389897663391453185 adresine girildiğinde “Hmm… böyle bir sayfa yok. Başka bir şey aramayı dene” yazıyor.