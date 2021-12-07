AKP ve CHP’li vekil arasında ‘terbiyesiz’ kavgası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de bütçe üzerine yapmış olduğu konuşmada sağ elini sol eline vurarak yaptığı el hareketine AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, sosyal medya hesabından tepki göstererek Kılıçdaroğlu’na “terbiyesiz” dedi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol AKP’li Bulut’a "Haddini bil” diyerek tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de bütçe üzerine yapmış olduğu konuşmada AKP ve MHP’li milletvekillerine, “Tek göreviniz el kaldırmak ve indirmek” dedikten sonra, “Dolarla borçlandılarsa Amerika’daki enflasyon, avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği’ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sarf ederken sağ elini sol eline vurdu. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı el hareketi AKP'li vekillerin tepkisiyle karşılaştı.

Sosyal medyaya taşınan olayda CHP’li vekiller ile AKP’li vekiller arasında tartışma yaşandı.

AKP'Lİ VEKİL KILIÇDAROĞLU'NA ‘TERBİYESİZ' DEDİ

Kılıçdaroğlu'nun meclis kürsüsündeki konuşmasını sosyal medyada paylaşan AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “İnsan bir defa kendisini kaybetmeye görsün. Her gün bir perdesi yırtılır. En son edep perdesi yırtılır. O da yırtılınca geriye bir şey kalmaz. Terbiyesiz.” İfadelerini kullandı.

“AR PERDESİ OLAN HAZİNE ARAZİLERİYLE DEĞİL…”

AKP'li Bulut'un paylaşımını alıntılayan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Ar perdesi olan memleketindeki hazine arazileriyle değil; deprem mağduru hemşehrilerinin sorunlarıyla ilgilenir @metinbulut23 Haddini bil!” diyerek cevap verdi.

“ISPATLAMAYAN ŞEREF YOKSUNUDUR”

CHP'li Erol'a cevap veren AKP'li vekil Bulut, “Bize partisindekini tacize tecavüze karşı üç maymunu oynayanlar had öğretemez bu bir. Elazığ'ın derdi derdimiz tasası tasamızdır, istekleri emirdir. Bunu atıp tutmaktan başka hiçbir işi olmayanlar anlayamaz bu iki. O el hareketi milletin meclisinde millete yapılmıştır bu da üç. Böyle hadsiz bir genel başkanın adamı da böyle hadsiz ve müfteri olur, hazine arazisi iddiasını ispatlamayan şeref yoksunudur bu dört. İhaleye fesat karıştırmaktan hüküm giyen biri bize ahlak dersi veremez bu beş” ifadelerini kullandı.

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