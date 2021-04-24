AKP’de yeni fotoğraf krizi: Masum bir ziyaret değil

05 Ağustos 2016'da Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi’nde aralarında Kayseri Şeker'in genel müdür yardımcılarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Tutuksuz yargılanan Kayseri Şeker Fabrikası'nın Genel Müdürü Osman Canitez'in davası 2 gün önce Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Canıtez'e ‘Himmet adı altında para toplayarak örgüte sistematik şekilde finansman sağlamak, örgütle bağı olan kişilerin terfi sınavlarında yüksek mevkilere terfi ettirmek, örgüte bağlı olmayan kişilerin psikolojik baskı ve mobbing uygulanarak istifaya zorlamak veya iş akitlerinin feshetmek' suçlamaları yöneltildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Canitez, beraatini talep etti ancak, mahkeme heyeti sanığa, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

1 HAFTA ÖNCE AKP'Lİ VEKİLİ ZİYARET ETMİŞ

Öte yandan FETÖ üyeliğinden ceza alan Osman Canitezi'in 16 Nisan tarihinde AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Elitaş, şu ifadelere yer verdi:

* Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürü hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum

“MASUM BİR ZİYARET OLARAK KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Ziyaretin ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Elitaş, “FETÖ davasından yargılanıp ceza alan birisini ‘hayırlı olsun ziyareti’ adı altında yanıma getirip fotoğraf çektirmek masum bir ziyaret olarak kabul etmek mümkün değildir” dedi.

“KRİPTO FETÖCÜLER İÇİMİZDEN TEMİZLENSİN”

Duruma tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin görevden alınmış eski başkanı AKP'li Melih Gökçek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gökçek paylaşımında, “Bu olayı hafsalam almıyor. Halen Kayseri Şeker Fabrikası'nda genel müdürlük yapan Osman Canıtez FETÖ davasından 6 yıl 3 ay mahkum oldu. Bu adama torpil olup görevde tutan kimse o tespit edilmeli ki kripto FETÖ'cular içimizden temizlensin. Yanlış mı?” ifadelerini kullandı.

“ELİTAŞ'A SORUN ANLATSIN”

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'da 2018 yılında FETÖ borsası iddialarını gündeme getirerek, “Gaziantep'te, Kayseri'de FETÖ borsası var. Kayseri’ye gidin Mustafa Elitaş'a sorun anlatsın” ifadelerini kullanmıştı…