AKP’den dikkat çeken hudut pankartı

'Hudut namustur' pankartı sonrasında başlayan tartışmalara AKP teşkilatı da katıldı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte salona asılan bir pankart dikkat çekti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Afganları Türkiye’ye gerçekleştirdiği yasadışı göçe tepki gösteren 6 genç İstanbul’da bir üst geçide ‘Hudut namustur’ pankartı asmış ardından bu gençlerin gözaltına alınması büyük tartışma yaratmıştı.

Olayla ilgili tartışmalar sürerken CHP'nin Genel Merkezi'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı ‘Sınır Namustur' yazılı dev afiş asıldı. Afişin benzerleri partinin il ve ilçe başkanlıklarında da sergilendi.

İYİ Parti teşkilatları da yurdun farklı yerlerine ‘Hudut namustur’ pankartı astı.

Bugün, AKP Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nın yapıldığı salonda kürsünün sol tarafına üzerinde siyah renkle ‘Aşk’ına hudut çizilmiyor’ ifadesinin yer aldığı altında ise beyaz renkle ERDOĞAN yazılı olan bir pankart asıldı.

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