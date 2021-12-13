AKP’li başkan cami içinde çorba dağıttı, müftü ‘mekruh’ demedi

Gaziantep'te AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, cami içinde cemaate çorba ikram etti. İslam'a göre yolculuk veya misafirlik gibi özel durumlar dışında camide yemek mekruh olmasın rağmen müftünün de ses çıkarmaması dikkati çekti.

Ahmet KAYA

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, cami cemaatine çorba ikram edip, sohbet etti. AKP’li Tahmazoğlu sosyal medya hesabından, “Güneş doğmadan ışığa kavuşmaktır sabah namazı… Bugün sabahın ilk ışıklarını hemşerilerimizle birlikte Hatice Yahya Kına Camii'nde karşıladık. Çorba ikram ettiğimiz hemşerilerimizin sohbetiyle içimizi ısıttık” paylaşımı yaptı. Paylaşımda, Tahmazoğlu'nun cemaat ile namaz sonrası tebrikleşmesi, ardından da namaz kılınan yerde kurulan yer sofrasında çorba içme ve dua fotoğrafları yer aldı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Camide yer sofrası kurulması ve buna ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili tepkilerini dile getiren vatandaşlar, “Kılınan namazı Allah kabul etsin. Ama, cami Allah'ın evi olup, yenilip, içilecek yer değil, Allah'a ibadet mekanıdır. Başkanın cemaate çorba ikram etmesi de güzel bir davranış. Ama, namaz kılınan yere sofra kurmak da hoş bir görüntü değil. Aslında, ibadet yapılma görüntülerinin de paylaşılması doğru değil” diye tepki gösterdi.

MÜFTÜ BEY ORDAYDI, BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Diyanet TV'de yayınlanan eğitim amaçlı video görüntülerinde de camide yemek yemenin uygun olmadığıyla ilişkin eğitim amaçlı filmlere yer verilirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise mekruh olmasına karşın camide çorba ikram edip, kendisinin de içmesiyle ilgili soruyu, “Çorba içerken Müftü Bey de yanımızdaydı, bir şey söylemedi” şeklinde yanıtladı.

CAMİDE YEMEK MEKRUH

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin ‘Cami ve Mescid' bilgilendirmesinin yapıldığı bölümde, Hanefî ve Mâlikî âlimlerinin i‘tikâf, (Kendisini camiye adamış kişiler) yolculuk veya misafirlik gibi özel durumlar dışında camide yemek ve uyumayı mekruh saydığı belirtilirken, camide soğan, sarımsak gibi fena kokulu şeyleri yiyene, sigara içene mâni olunması gerektiği kaydedildi.

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