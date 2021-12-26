AKP’li başkan ‘metrekaresi 1 lira’ sözünü verdiği arsaları 450 liraya satıyor

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 24 Ocak 2020'deki 6,8’lik depremin ardından merkez Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki hazine arazilerinin metrekaresinin 1 liraya vatandaşlara verileceğini açıklamıştı. AKP’li başkanın verdiği söze rağmen arazilerinin metrekaresinin vatandaşa 450 TL’ye satma kararı tepki çekti.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6,8'lik depremin ardından merkez Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan hazine arazilerinin metrekaresinin 1 liraya vatandaşlara verileceğini açıklamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazine arazilerinin Elazığ Belediyesine devredilmesi sonrasında metrekaresi 1 liraya verileceği söylenen hazine arazilerinin metrekaresinin 450 TL'ye satılması kararlaştırıldı. AKP'li belediyenin bu kararına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

“O ARSALAR BİN TL DEĞİL, 100 TL DEĞİL, 1 TL OLACAK”

Elazığ depremi sonrasında Abdullahpaşa Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları hazine arazilerini satış fiyatlarıyla ilgili yaptığı konuşmada, şunları kaydetmişti:

“Biz bu şehirde doğmuş, büyümüş bu şehrin her karış toprağında ayak izi olan bir kardeşiniziz. Abdullahpaşa Mahallesi’nin sorununu da çok iyi biliyoruz Mustafapaşa Mahallesi’nin sorununa da çok iyi biliyoruz.

Ben göreve geldikten sonra ilk icraatım TOKİ başkanına giderek Abdullahpaşa içerisindeki o hazine arazisinin sorununu çözme adına TOKİ başkanımızla görüşmelere başladık. Bir çalışma başlatılmıştı ama süreç uzadı deprem oldu. Bu depremi fırsatçılığa çevirmiyoruz, bu depremi fırsata çeviriyoruz, bu fırsatı da millet için kullanıyoruz Allah'ın izniyle.

Çok cüzi bir bedel olacak. Çünkü kanunen kurum yönetiyoruz kanun var, yönetmelik var. Bu yönetmelik gereği o arsalar bir bedelle çıkması lazım ama o bedel 100 TL olmayacak, bin TL olmayacak o bedel 1 TL olacak Allah'ın izniyle. Sizlerin o eski yapıların dönüşmesine katkı sunacak bunu yapacağız.”

“METREKARESİNİ 1 TL'YE VERECEĞİZ DİYE SÖZ VERDİLER…”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vatandaşlarla yaptığı toplantıda hazine arsalarının metrekaresinin 1 TL' den vatandaşlara verileceğinin sözünü verdiğini belirten Abdullahpaşa Mahallesi sakinlerinden Mustafa Yılmaz belediyenin vatandaşları mağdur ettiğini iddia etti.

AKP'li belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nın hazine arazilerinin bedelsiz verilmesinin hukuka aykırı olduğunu ve sembolik olarak vatandaşlara 1 TL'ye verileceğini açıkladığını hatırlatan Yılmaz,

“24 Ocak 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde sonrasında evlerimizin yanında bulunan hazine arazilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un herhangi bir bedel almadan Elazığ Belediyesi’ne devredileceğini ifade etmişti.

Bunun üzerine Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları mahallemizde yapılan bir toplantıda vatandaşlara bu hazine arazilerinin vatandaşlara ücretsiz verilmesinin hukuka aykırı olmasından dolayı sembolik olarak metrekaresi 1 TL bedelle hazine arazilerini burada oturan mahalle sakinlerine vereceklerini söylemişlerdi.

Hazine arazilerinin metrekaresini 1 TL vereceklerine söylemelerine rağmen daha sonra aldıkları bir kararla hazine arazilerinin metrekaresinin 450 TL'ye çıkarttılar. Bu karardan vazgeçilmez ve burası kentsel dönüşüme tabi tutulmazsa buradaki insanlar mağdur olacaklar çünkü burada yaşayanların yüzde 90'ı emekli kişilerden oluşuyor.

Emekli vatandaşların bu ücreti karşılamaları mümkün değil. Çünkü bugün ekonomik koşullarında her şeye zam geldiği için müteahhitler bizden en az 300 bin TL para isteyecek ve biz bu parayı veremeyeceğiz.

Bu nedenle sayın belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'ndan hazine arazilerininim metrekaresinin 450 TL olarak verilmesi kararını tekrar gözden geçirilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

“1 TL AÇIKLAMASI SEMBOLİK BİR DEĞERDİ”

Arazilerin metrekaresinin 1 liraya verilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Uçar,

“Depremin hemen ardından Çevre Şehircilik Bakanımız Abdullahpaşa'da vatandaşlarla bir toplantı yapmıştı. Vatandaşlar bu arazileri kendilerine verilmesini talep etti. Bakan bey de ‘uygun bir fiyata verilsin dedi.

Bir vatandaşımız da bakan beye ‘devlet değil misiniz bedava verin?' diye cevap verdi. Bakan da ‘gerekirse oda olur' dedi. Belediye başkanımızın da yapmış olduğu toplantıda hazine arazilerinin metrekaresinin 1 TL'ye verilecek derken burada ‘gerekirse 1 TL'ye vereceğiz' diyor. Buradaki 1 TL değer sembolik bir değerdi.

Bu konuyla ilgili vatandaşlarımızla 50 defa toplantı yaptık ve bu konuşuldu. Bu muhatabın temsilcileri de başkanımıza teşekkür etti. Başkan Bey büyük bir risk alarak sırf vatandaşların sorunu çözülsün diye böyle bir girişimde bulundu.

Soruşturmayı dahi göz önüne alarak emlak beyan değerinden vermemiş olması sembolik değildir de nedir? Sabahtan akşama kadar da buna tepki gösterseler 1 TL'ye kimse kimseye arsa vermez çünkü kanunda böyle bir şey yok.

Aralık ayına kadar buradaki arazilerin emlak beyan değer 450 TL ama 2022 yılında bu 900 TL'ye çıkıyor. O zamanda 900 TL'den işlemlerini yapmaya başlayacaklar ve bu oradaki temsilcilere anlatıldı” ifadelerini kullandı.

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