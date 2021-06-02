AKP’li başkan muhalefete kürsü tahsis eden amiri görevden aldı

Gölcük’te muhalefet partilerin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde, belediyenin kürsüsünü tahsis eden İdari İşler Amiri Mehmet Durmuşoğlu’nun görevinden alındığı ortaya çıktı. Kürsüyü tahsis ettiği gerekçesiyle idari işler amirinin görevden alınmasına tepki gösteren İYİ Parti Gölcük ilçe Başkanı İsmail Aynacı yaşananları şöyle anlattı;

– 19 Mayıs 2021 Günü AKP’li Gölcük Belediyesi ve ilçe protokolü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı kutladı. Törenin ardından 4 siyasi parti (CHP- İYİ Parti- Saadet Partisi ve Gelecek Partisi) başkanları, meclis üyeleri ve gençlik kolları olarak ayrıca anma programı yaptık.

RESMİ TATİL GÜNÜ SAVUNMA

– Programda konuşmaların yapılabilmesi için alanda bulunan Gölcük Belediyesine ait kürsü, belediye İdari İşler Amiri Mehmet Durmuşoğlu'ndan istenildi ve kullanıldı. Törende yapılan konuşmalar sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Bunu gören AKP’li Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, görüntüleri Mehmet Durmuşoğlu’na atarak, ‘Bizim kürsümüzden bizi nasıl eleştirirler’ diyerek savunma istiyor. Ve resmi tatil günü görevden alıyor.

KÜÇÜK HESAPLAR

– AKP’li Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e, kürsünün T.C. Gölcük Belediyesi’ne ait olduğunu hatırlatan İsmail Aynacı, “Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Bu kürsü ve belediyenin tüm kaynakları milletimize aittir. Bizlerinde temsil ettiği yüzde 48'in bu kaynaklardaki hakkını yok sayamazsınız. Böyle bir uygulama ile kimsenin ekmeği ile oynamaya hakkınız yok.

– Sizler seçilmiş olarak bulunduğunuz koltuğun ağırlığı altında ezilmemesi gereken, bu şehrin tamamının temsilcisisiniz. Yalnızca size oy veren yüzde 52'nin değil, herkesin başkanı olmak bu tarz küçük hesaplarla olamaz. Bizler 4 siyasi partinin temsilcileri olarak yaşanan bu olayı kınıyor ve herkese eşit mesafede davranmaya davet ediyoruz.