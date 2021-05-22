AKP’li başkanın görüntüleri ortaya çıktı… Açıklama yaptı

İYİ Partililer, Meral Akşener’in Çayeli’de karşılaştığı provokatif eylemlerde AKP Çayeli İlçe Başkanı İshak Karahan’ın yer aldığını ortaya koymuş, kalabalığı provoke ettiğini iddia etmişti.

İshak Karahan, eylemciler arasında bulunduğunu doğrulayan bir açıklama yaparak, kalabalığı yatıştırmaya çalıştığını savundu.

“OLASI GERGİNLİKLERİN ÖNÜNE GEÇMEK ADINA ÇALIŞTIK”

Konuyla ilgili açıklama yapan İshak Karahan, şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanımızın ili Rize’mize özel kurgulanan ve günler öncesinden Ankara'da bir grup toplantısında fitili ateşlenen provakasyon sürecini hep birlikte gördük, yaşadık.

* Herkes bulunduğu yerden bir sorumlu arıyor ve kendine göre birilerine mesuliyet yüklüyor ama kimse çuvaldızı kendisine batırmıyor.

* Sn. Cumhurbaşkanımız ile ilgili anlamsız ve yakışıksız bir şekilde “Netanyahu” benzetmesi yapıldığı anda ilçemiz sokaklarında hemşerilerimizin verdiği refleksi hiç kimse belli ki bilmiyor.

* Bizler Ak Parti Çayeli Teşkilatı olarak, siyaseten taraf olsak da her daim önceliğimiz ilçemizin ismini ve ayrımsız tüm hemşerilerimizin toplumsal menfaatlerini ön planda tutmak olmuştur.

* O sebeple malum talihsiz açıklama yapıldığı günden itibaren olası gerginliklerin önüne geçebilmek adına en önemli önceliğimiz ulaşabildiğimiz tüm hemşerilerimize sağduyulu olmaları gerektiğini, olası provakasyonlara kapılarak herhangi bir taşkınlığa sebebiyet vermemelerini, genel başkanımıza yapılan saygısızlık ne kadar ağır olursa olsun bize yakışanın sadece ona sahip çıkmak adına hakaret ve şiddetten uzak demokratik bir şekilde tepki göstermemiz olduğunu, olası bir taşkınlık veya gerginliğin en fazla ilçemize zarar vereceğini anlatmak ve hemşerilerimiz ile birebirde süreci istişare etmek olmuştur.

“SOKAKTA HEMŞERİLERİMİZİN YANINDA DURDUK”

* Bu bağlamda ilçemiz yöneticileri ve kamu görevlileri ile sürekli istişareler yaparak yine dışarıdan gelmesi muhtemelen provakasyonları öngörmeye ve tedbirler almaya çalıştık.

* Hatta malum ziyaret günü Çayeli öncesinde İkizdere ilçemize yapılan ziyarette İYİ Parti adına bir iddiaya göre Erzurum'dan gelen ve İkizdereli hemşerilerimize inanılmaz bir şekilde saldıran cani ruhlu şahsı sosyal medyadan izleyince ulaşabildiğimiz herkesi tekraren sağduyulu olmaları konusunda ikaz ettik.

* Yetmedi, birebir sokakta olabilecek anlık ve bireysel tepkileri önleyebilmek adına tüm riskleri alarak hemşerilerimizin yanında durduk.

EYLEMCİLER ARASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI: GERGİNLİK OLMASINI ENGELLEME GAYRETİ

Eylemciler ve emniyet güçleri arasında yaşanan arbede görüntülerinde yer alan İshak Karahan, bu görüntüler için şunları söyledi:

* Malum heyet ilçemize ayak basar basmaz hemşerilerimize yönelik tekraren zikredilmesinden hicap duyduğumuz ifadelerle hakaret ve küfüre başlayınca maalesef etki/tepki denklemi kendiliğinden kuruldu ve hiçbirimizin olmasını arzu etmeyeceğimiz gergin bir ortam ortaya çıktı.

* Şahsım ve teşkilat mensubu arkadaşlarım adına üzerinde yorum ve yargılama yapılan görüntülerde varolan tek gerçek zaten oldukça sıkışık olan sokakta bir çoğunu tanıdığımız emniyet mensubu arkadaşlar ile maalesef tahriklere yenik düşmüş bazı hemşerilerimiz arasında gerginlik olmasını engelleme gayretimizdir.

* Bu noktada sağduyuyu elden bırakmayan, olası daha büyük bir infiali önlemek adına hemşerilerimiz ile güvenlik kuvvetleri arasında kendisini siper etmeye çalışan tüm teşkilat mensuplarıma ve aynı hassasiyete sahip hemşerilerime şükranlarımı sunarım.

“PROVOKATÖR OLMAKLA SUÇLAYANLARI KAMUOYU TAKDİRİNE BIRAKIYORUM”

Karahan, kendisine yöneltilen, “Kalabalığı provoke etti” iddiaları içinse; “Şahsımı ve teşkilatımı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sarfettiğimiz tüm gayretlerimizi hiçe sayıp, bizleri provokatör olmakla suçlayanları önce Mevla'ya havale ediyor, akabinde kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.