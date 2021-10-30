AKP’li belediyeden AKP’li isme milyonluk ihale

AKP’den milletvekili aday adayı da olan 15 Temmuz Gazileri Platformu’nun başkanı Erol Bulut’un ortağı olduğu şirket, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nden 2 milyon 248 bin TL’lik ihale aldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Bahçelievler Belediyesi; aralarında ıhlamur, çınar ağacı, mavi ladin, diş budak da bulunan 60 kalemde yaklaşık 6 bin bitki alımı yapmak için 5 Ekim 2021'de ihaleye çıktı.

İhaleye 2 geçerli teklif sunuldu. Yaklaşık maliyetin 2 milyon 479 bin TL olarak belirlendiği ihalede sunulan en düşük teklif, 2 milyon 248 bin TL oldu.

En düşük teklifin sahibi olan Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihaleyi kazandı. Şirket ile belediye arasında 20 Ekim 2021'de sözleşme imzalandı.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLDU

40 milyon TL sermayeye sahip olan Mavi Yeşil Turizm Şirketi'nin yarıya yarıya ortağı olan isimler, Erol Bulut ve Hasan Alas.

Şirketin ortağı Erol Bulut 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP'den İstanbul 3. bölge milletvekili aday adayı olmuştu.

Bulut, 15 Temmuz Gazileri Platformu'nun da başkanı. Şirketin diğer ortağı Hasan Alas da eski AKP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi.

Şirket, AKP'li belediyelerden daha önce de milyonlarca liralık ihale almıştı. Bitki alımı ihalesini kazanan şirketin İTO kayıtlarında ana faaliyet konusunun “şehir içi yolcu taşımacılığı” olması dikkat çekti.

Şirketin hizmet verdiği alanlar; personel taşıma, öğrenci taşıma, filo araç kiralama, inşaat, temizlik ve personel destek hizmetleri, çöp toplama, gezi ve organizasyon hizmetleri, 2.el araç satışı olarak sıralanıyor.