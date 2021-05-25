AKP’li belediyenin hukuksuz arsa tahsisine mahkeme ‘dur’ dedi

Adıyaman’ın AKP’li Besni İlçe Belediyesi, 2020 Aralık ayı meclis toplantısında belediyeye ait olan arsayı Kur’an kursu ve hafızlık eğitimi binası yapması için Nur Cemaati'ne yakın olduğu iddia edilen Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne tahsis konusunu görüşmüştü. CHP ve Saadet Partili meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla bin 500 metrekarelik arsa bedelsiz olarak söz konusu derneğe tahsis edilmişti.

Besni Belediyesi CHP meclis üyeleri Seyit Irmak, Hüseyin Ocakcı ve Sibel Peyker belediyenin almış olduğu kararın iptali için Adıyaman İdari Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme belediyeye ait arsanın bedelsiz bir derneğe tahsis edilmesini hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“HAKSIZLIK KARŞISINDA ASLA SUSMAYACAĞIZ”

Mahkemenin aldığı karara ilişkin konuşan CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Acar, “Ak Parti Besni Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Meclis üyelerinin oyuyla, İlçemiz Erdemoğlu mahallesi Millet Bahçesi bitişiğindeki belediyeye ait olan yaklaşık 3 milyon TL değerindeki arsa Hayrat Derneği’ne peşkeş çekilerek bedelsiz devredilmişti. O zaman Meclis üyelerimizin ısrarla bu kararın hem hukuki olarak hem de belediye bu kadar borçlu iken bedelsiz verilmesinin doğru olmadığını ısrarla belirtmelerine rağmen biz yaptık oldu mantığı ile hareket ettiler. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis gurubumuzla birlikte konuyu idare mahkemesine taşıdık yaptığımız itiraz sonuçlandı.

Yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, yürütmeyi durdurma kararı verildi. Böylelikle yıllardır memleketin parsel parsel cemaatlere peşkeş çekilmesinin önüne geçmiş olduk Halkımızın malı olan arsa halkımıza tekrar teslim edildi. Besni CHP ilçe örgütü olarak haksızlık karşısında asla susmayacağız. Besinimizin menfaati neyse onun yanında olacağız” ifadelerini kullandı.