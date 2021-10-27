AKP’li vekil cezaevlerini övmüştü… CHP’li Berberoğlu cevap verdi

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, komisyon üyeleri ile birlikte Afyonkarahisar 1 ve 2 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’na yaptıkları geziye ilişkin gözlemlerini paylaştı. Mahkûmlara 3 öğün yemek için 13, 5 lira verildiğini, verilen ücretin yetersiz kaldığını ifade eden Berberoğlu, “Çarşı-pazarın hali malum, bu rakamlarla mahkûm doymuyor, yemek kalitesi düşüyor, pahalı kantin ürünlerine mahkûm ediliyor” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, komisyon üyeleri ile birlikte Afyonkarahisar'da 1 ve 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nı gezmişti.

Yapılan incelemerin ardından açıklama yapan Yurdunuseven, cezaevlerini överek, “Açıkça ifade etmek gerekir ki ceza infaz kurumlarımız her yönüyle dünya standartlarının üstünde bir imkân sunuyor” ifadelerini kullanmıştı.

“CHP'Lİ BERBEROĞLU GÖZLEMLERİNİ PAYLAŞTI”

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, komisyon üyeleri ile birlikte Afyonkarahisar 1 ve 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'na yaptıkları geziye ilişkin gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

“SAYIM PROTOKÜ DEĞİŞTİ”

Corona virüs salgınıyla birlikte cezaevlerindeki sayım protokolünün değiştiğini ifade eden Berberoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Hapishanelerde sabah sayımı en geç saat 08:00 sularında alınır.

* İnfaz memuru koğuş ve hücreye girer, mahkûmları görür, ‘Allah kurtarsın' diye veda eder, mahkûm da isterse ‘sağ ol' diye yanıtlar. Aynı rutin 12 saat kadar sonra akşam sayımında tekrarlanır.

* Ama pandemi nedeniyle cezaevlerinde sayım protokolü de değişti. Artık infaz memuru koğuş ve hücreye girmiyor, mazgaldan bakarak önünden geçen mahkûmlardan sayım almakla yetiniyor.

* 25 Ekim Pazartesi günü TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri olarak Afyonkarahisar 1 ve 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarını gezdik.

* İlk kez mahkûmlardan sayımla ilgili şikâyet gelince dikkatimi çekti. Anlatılana göre eşofmanlı, terlikli sayım kabul edilmiyor, oturanların da ayağa kalkması isteniyor. Bu uygulamanın sebebini cezaevi yönetimine sordum.

* Dediler ki, ‘Koğuşa girmiyoruz ama mahkûmun fiziki durumu uzaktan da olsa gözlemleniyor.

* Mesela darp edilmiş mi veya tecavüze uğramış mı, otururken belli olmaz ancak ayakta dururken zorlanırsa anlaşılır” Pek ya pantolonlu, ayakkabılı sayım verme zorunluluğu?

* O da mahkûmların kendilerine bakmaları, salmamaları amaçlıymış. Hapishane hayatı zor, sayım kadar sıradan işlemlerde bile.

“PAHALI KANTİN ÜRÜNLERİNE MAHKUM EDİLİYORLAR”

Gezi notlarında 368 cezaevinde kalan 300 bin mahkum için kişi başı günlük 13,5 TL yemek ücreti ayrıldığı için mahkumların doymadığını ifade eden Berberoğlu, “13, 5 TL'ye 3 öğün. Doyulur mu, tabi ki mümkün değil. Ama devletin 368 cezaevindeki 300 bin mahkûm için ayırdığı günlük yemek bedeli 13, 5 TL. Çocuklarıyla birlikte kala annelere ek olarak 5 TL daha iaşe bedeli yazılıyor. Çarşı-pazarın hali malum, bu rakamlarla mahkûm doymuyor, yemek kalitesi düşüyor, pahalı kantin ürünlerine mahkûm ediliyor” ifadelerini kullandı.

“DEMİR PARMAKLIKLARA TEL ÖRGÜ EKLENDİ”

T tipi cezaevlerinde avluya bakan pencerelerde demir parmaklıklara ilave olarak tel örgü eklendiğini kaydeden Berberoğlu, 12 yaşında cezaevine giren Ş.Y isimli mahkûmun konuyla ilgili yaşadığı sıkıntıları ise şöyle dile getirdi:

* Ş.Y 32 yaşında ve ağırlaştırılmış müebbet mahkûmu. 20 yaşında düşmüş cezaevine, şimdi 32 yaşında ve 24 yıl daha yatarı var. Günün 23 saatini hücresinde geçiriyor.

* Sadece bir saat havalandırmaya çıkabiliyor. Hücresini bugünlük rutin dışında yalnızca on beşte bir kapalı görüş için terk ediyor, yine 2 haftada bir 20 dakika telefonla ailesini arıyor. 8-10 metrelik, tek kişilik ağırlaştırılmış müebbet hücreleri genelde tek avluya bakar.

* 4 veya daha fazla sayıda mahkûm sırayla pencereleri dolaşıp hücreler arası sigara, gıda, gazete postacılığı yapar.

* Ne var ki yeni inşa edilen T tipi cezaevlerinde avluya bakan pencerelerde demir parmaklıklara ilave olarak tel örgü eklendi.

* Amaç belli ki bu alışverişi engellemek, ama psikolojik hatta fizyolojik sakıncasını Ş.Y anlattı: Telden gökyüzüne bakmaktan gözüm yoruldu.

“ÖĞRENCİ MAHKUMLARIN DERS KİTAPLARI GEÇ TESLİM EDİLİYOR”

Nakil taleplerinin karşılanma oranın azlığına da dikkat çeken Berberoğlu, “Afyon'da nakil taleplerinin karşılanma oranı yüzde 25. Örgüt suçlarında denetimli serbestlik uygulanmadığı şikâyeti yaygın. Öğrenci mahkûma ders kitapları hele yabancı dildeyse çok geç teslim ediliyor, kaç kitap alınabileceği standardı karışık” ifadelerini kullandı.