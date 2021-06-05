AKP’li vekilin ‘Müsilaj CHP’nin uğursuzluğu’ eleştirisine Kılıçdaroğlu’nun verdiği yanıt gündem oldu

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ‘Marmara Denizi'nde oluşan ve canlı yaşamını büyük ölçüde tehdit eden deniz salyasından CHP'yi sorumlu tutması sosyal medyanın gündemi oldu.

AKP’li Aydemir’e CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu’nun verdiği cevap on binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

“‘AK PARTİ BELEDİYEYİ DEVRETTİKTEN SONRA OLDU”

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi’nde yaşanan soruna dikkat çeken Aydemir, “Bir büyük sıkıntı var. Marmara Denizi’nde canlılar yaşayamaz hale gelmişler. Kokudan geçilemez hale gelmiş. Ne kadar zamanda oldu bu? İki yıllık geçen bir zaman diliminde oldu. Yani AK Parti belediyeyi devrettikten sonra geldiğimiz nokta oradaki varlıkların hayat hakkının engellenmesi noktasına kadar taşındı. Niye? Hizmet ehli bir kadro ayrılınca, hizmetsizliğe düçar bir İstanbul söz konusu oluşan ortaya böyle bir şey çıktı” dedi.

”MEYMENETSİZLİK, UĞURSUZLUK CHP’Yİ İFADE EDER”

Bilim insanlarının Marmara Denizi'nde on yıllardır devam eden kirlenme sürecinin neticesi olarak açıkladığı ‘deniz salyası' için AKP Erzurum Milletvekili Aydemir'in CHP’yi suçlaması sosyal medyada gündem oldu.

Aydemir, “Türkçemizde çok özel kavramlar var. Bunlardan biri meymenet kavramı. Meymenet, güzelliği ifade eder. Aksi olursa meymenetsizlik ortaya çıkar. Meymenetsizlik uğursuzluk demektir. Bu CHP’yi ifade eder. Nerede iş başına gelmişler orada bir sevimsiz hal ortaya çıkmış. Bunun son yansıması İstanbul’dur. Daha önce İzmir vardı. İzmir’i görüyoruz. Belediyecilik açısından tam bir rezalet hal var. Şimdi geldiğimiz nokta İstanbul bir daha gösterdi ve bu CHP anlayışıyla kayın bir haldir. Altını çizerek söylüyorum. O yüzden de ülke yönetimine Allah muhafaza gelseler altı üstüne gelir. Hizmetsizliğe duçar olur insanlarımız” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU ‘RETWEET', KAFTANCIOĞLU, ‘DAVET' ETTİ

AKP Erzurum Milletvekili Aydemir'in, CHP'yi suçlayan açıklamaları sosyal medya gruplarından binlerce kez paylaşılarak eleştirildi.

KILIÇDAROĞLU: HAYRET!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden, Aydemir'in basın açıklaması videosunu paylaşarak; ”Hayret “sebebi Kılıçdaroğlu'dur” dememiş. Bugünkü talihli partimiz…'' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu paylaşıma Kılıçtaroğlu'nu etiketleyerek , ”Sayın Genel Başkanım; bu derece bilimsel bir açıklamaya hiç denk gelmemiştik. 12 Haziran Cumartesi günü konunun uzmanlarıyla birlikte gerçekleştireceğimiz Müsilaj forumuna müsaadenizle davet etmek isteriz :)” diye cevap verdi. KIlıçdaroğlu’nun paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

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