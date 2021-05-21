AKP’li Yavuz: Provokasyonun âlâsını Meral Akşener yapıyor

AKP'li Yavuz, İYİ Parti liderinin Rize'de karşılaştığı protestoyla ilgili tartışmalara dair “Akşener'in aldığı aklın sahipleri belli ki çok akılsız. Yurdumuzun diğer şehirleri gibi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun davasına sahip çıkan özellikle Rize gibi bir şehrimizde Başkan Erdoğan'a yönelik bir provokatif eylemde bulunmak tek kelime ile akıl tutulmasıdır” dedi, AKP ile İYİ Parti’nin Rize'deki oy oranlarını gündeme getirdi.

“DÜŞTÜĞÜN REZİL DURUM İLE GERİ GELMİŞ OLURSUN”

Aydın yerel basınına açıklama yapan Metin Yavuz, şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanı adayı olmuşsun senin aldığın oy yüzde 4, Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 77. 2019 yerel seçimlerinde Rize'de AK Parti almış yüzde 73, sen almışsın yüzde 7. Yani her iki seçimde de sandığa gömülmüşsün.

* Daha bir kaç gün önce Netanyahu'ya benzetme hadsizliğinde bulunup üstüne üstlük birde baba ocağı olan Rize gibi memleketimize gidip burada sayın Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmaya kalkmak akıl tutulmasından öte bir şey değildir.

* İşte böyle boşu boşuna gitmiş olur, düştüğün rezil durum ile geri gelmiş olursun.

“PROVOKASYONUN ÂLÂSINI SEN YAPIYORSUN”

AKP’li Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise “Cumhurbaşkanı adayı olmuşsun Rize’de yüzde 4, Çayeli’de yüzde 5, İkizdere’de yüzde 2 alıp sandığa gömülmüşsün. Buna rağmen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı baba ocağında eleştiren, tepki aldığında provokatör bunlar diyerek kaçıp giden sensin. Provokasyonun alasını sen yapıyorsun Sn. Meral Akşener” dedi.